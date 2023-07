Wie es mit dem Glasfaser-Ausbau in Bestwig weitergeht

Bestwig. Die Gemeinde Bestwig hat einen Partner für den Ausbau des Glasfaser-Netzes. Was die Eigentümer von Häusern jetzt wissen müssen.

Die Bürger in der Gemeinde Bestwig können nun ihren ganz persönlichen Zugang in die Breitband-Zukunft bekommen: Das Unternehmen Westconnect will als strategischer Partner der Gemeinde Bestwig im Gemeindegebiet flächendeckend ein Glasfaser-Netz verlegen.

Einwohner können sich jetzt persönlich über den Glasfaser-Ausbau informieren: Das Unternehmen Westconnect bietet Beratertage im Bürger- und Rathaus Bestwig an. Sie finden am 13. und 27. Juli, 10. und 24. August sowie am 7. und 22. September 2023 jeweils von 15 bis 18 Uhr im Bürgertreff, Rathausplatz 1, in Bestwig statt. Neben den Möglichkeiten eines Glasfaser-Anschlusses werden ebenso Fragen zur Terminkoordination und zur Abstimmung des konkreten Erschließungsweges beantwortet, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück im Sinne des Eigentümers zu verlegen.

Vorvermarktung hat begonnen

Die Vorvermarktung für das Highspeed-Internet ohne Tempolimit für die Ortsteile Velmede, Bestwig, Ostwig (inklusive Alfert und Borghausen) und Nuttlar (inklusive Siedlung Dümel) hat am 1. Juli begonnen; im Herbst folgen dann Heringhausen und Ramsbeck. Ab dem Zeitpunkt haben die Bürger die Möglichkeit, sich für einen kostenfreien Glasfaserhausanschluss zu melden. Der Ausbau des Glasfasernetzes und der „Fiber To The Home“- Anschlüsse (FTTH), also schnelles Internet bis zum Gebäude, startet bei einer ausreichend hohen Nachfrage und Abschluss einer erfolgreichen Vorvermarktungsquote von 40 Prozent.

Keine Buchung von Tarif erforderlich

Wichtig: Eigentümer von Immobilien brauchen gegenüber Westconnect lediglich eine Grundstückseigentümererklärung – kurz GEE – abzugeben; es ist – anders als bei anderen Anbietern – diskriminierungsfrei: Es ist also nicht zwingend erforderlich, einen Glasfaser-Tarif zu buchen (Open Access). Mit der GEE erteilen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer der Westconnect die Erlaubnis, Glasfaserkabel auf den privaten Flächen zu verlegen. Wenn die GEE innerhalb des Vorvermarktungszeitraums abgegeben wird, profitieren die Eigentümerinnen und Eigentümer von einem kostenfreien Glasfaserhausanschluss. Danach würde dieser Anschluss etwa 1500 Euro kosten.

Weitere Informationen und eine persönliche Beratung erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 02632 / 932099. Auskünfte über Produkte und Services gibt es über die kostenfreie Info-Hotline 0800-9900066 oder online unter www.eon-highspeed.com/bestwig.

