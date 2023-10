Wie es nach dem Hackerangriff bei HSW in Meschede weitergeht

Meschede/Bestwig. Hochsauerlandwasser und Hochsauerlandenergie in Meschede und Bestwig waren Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie es jetzt weitergeht.

Nach dem Hackerangriff auf Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) und HochsauerlandEnergie GmbH (HE) in Meschede und Bestwig steht das Dienstleistungsspektrum für Kundinnen und Kunden ab sofort wieder nahezu in vollem Umfang zur Verfügung. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die IT-Infrastruktur sei wieder vollständig in Betrieb.

Was wieder auf den Homepages möglich ist

Konkret bedeute dies, dass zum Beispiel Änderungen von Abschlagszahlungen, Zählerstandsmeldungen oder auch Änderungen an Verträgen ab sofort wieder uneingeschränkt und zeitnah umgesetzt werden könnten. Auch die Kundenserviceportale auf den beiden Homepages www.hochsauerlandwasser.de und www.hochsauerlandenergie.de stehen in den nächsten Tagen wieder komplett zur Verfügung, so die Pressestelle.

Mit Schadsoftware kontaminiert

Hintergrund: HSW und HE waren Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei wurden Teile der IT-Infrastruktur mit einer Schadsoftware kontaminiert. In weiten Teilen konnte die IT-Infrastruktur zwar innerhalb ganz kurzer Zeit wiederhergestellt werden, allerdings musste die kaufmännische Betriebssoftware aus Sicherheitsgründen bis jetzt außer Betrieb bleiben. In dieser Zeit wurde eine so genannte „forensische Überprüfung” der entsprechenden Systeme durchgeführt.

Kundendaten nicht betroffen

Auf diese Weise habe man sichergestellt, dass die gesamte IT-Infrastruktur frei von Schadsoftware ist. „Darauf, dass Kundendaten von dem Hackerangriff betroffen sein könnten, gibt es auch nach Abschluss der forensischen Überprüfung keine Hinweise.“

Wichtiger Termin für Kundinnen und Kunden: Die für den Monat Oktober fälligen Abschläge für Trink- und Abwasser sowie für Strom- und Erdgaslieferungen werden nun am 23. Oktober 2023 eingezogen. Die beiden Kommunalunternehmen hatten die Abbuchung aufgrund des Ausfalls der Betriebssoftware ausgesetzt.

Nicht auf Lösegeld-Forderung eingegangen

Man sei froh, nun wieder im vollen Umfang für die Kundinnen und Kunden da sein zu können, unterstreicht Geschäftsführer Christoph Rosenau. Es sei der richtige Weg gewesen, nicht auf die „Lösegeld”-Forderung der kriminellen Hacker einzugehen: „Auch als Betroffener muss man alles dafür tun, das solch ein ,Geschäftsmodell’ nicht zum Erfolg führt.” HSW und HE haben gegen die Verursacher des Hackerangriffs Strafanzeige erstattet.

