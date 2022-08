Wie es nach Schauern und Gewittern im HSK weitergeht

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Schauer und Gewitter sind für das Hochsauerland vorhergesagt. Sie sorgen für Abkühlung. Wie es danach mit dem Sommer weitergeht.

Der Sommer will einfach nicht weichen. Nach einem Hitzedonnerstag mit Temperaturen bis knapp 35 Grad sorgen Schauer und Gewitter am Freitag zunächst für eine deutliche Abkühlung. Bereits zum Samstag steht aber das nächste Hochdruckgebiet an und bringt ein sonniges Wochenende bei zunächst angenehmen Temperaturen und um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Das Wetter für das Ruhrtal

Trotz einiger kräftiger Gewitterniederschläge war der Juli wie auch der vorherige Juni entlang der Ruhr zu trocken und deutlich zu sonnig. Dies wirkt sich nun auch immer mehr auf die Pegel der Flüsse und auch unserer Talsperren aus. An der Hennetalsperre ist der Pegel im Juli um etwa drei Meter gefallen und so wurde der niedrigste Stand des vergangenen Jahres bereits deutlich unterschritten. Bis zum Tiefststand des Trockenjahres 2018 fehlt allerdings noch einiges.

>>> Lesen Sie auch: Angebot & Preise: Hier gibt es leckeres Frühstück in Meschede <<<

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir auch in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten mit wenigen Niederschlägen zu kämpfen haben, denn die vorherrschende Hochdruckwetterlage über Europa, die sich in den vergangenen Monaten eingestellt hat, baut sich immer wieder neu auf und ist daher sehr stabil. So erreicht die eine Hochdruckphase am Donnerstag ihren Höhepunkt, südwestliche Winde bringen sehr heiße Luft an die Ruhr und so steigen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 34 oder vielleicht sogar 35 Grad in die Höhe. Zum Nachmittag und vor allem zum Abend nimmt die Bewölkung dann aber zu, mit einem auffrischenden Wind sind erste Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Diese Schauer halten sich über die Nacht bis in den Freitag hinein. Sie bringen eine deutliche Abkühlung auf nur noch knapp über 20 Grad. Bereits zum Start ins Wochenende verschwindet die Feuchtigkeit in der Luft aber wieder, die Wolken lösen sich auf und sowohl Samstag als auch Sonntag sind freundlich oder sogar sonnig.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Aktuell befinden wir uns inmitten der sogenannten Hundstage, die von Ende Juli bis ins letzte Augustdrittel reichen. Dieser Zeitraum, welcher sich aus einer bestimmten Konstellation am Sternenhimmel ergibt, steht oft in Verbindung mit den höchsten Temperaturen des Jahres. Doch ist dies kein Naturgesetz, denn schaut man auf die ersten zehn Augusttage im vergangenen Jahr 2021, so hatte davon nur ein einziger kein Regensymbol. Zudem kletterten die Temperaturen nur kurzzeitig mal über die 20 Grad-Marke.

>>> Lesen Sie auch: Ärger an Schmallenberger Zapfsäule: Warum ein Kunde unzufrieden ist <<<

In diesem Jahr befinden wir uns dagegen inmitten von klassischem Hochsommerwetterlagen, die immer nur kurzzeitig von Schauern und Gewittern unterbrochen werden. So stehen wir aktuell am Höhepunkt einer ersten Hochdruckphase, die am Donnerstag für Temperaturen von knapp 30 Grad an der Hunau und etwa 33 Grad in Eslohe gut ist. Dazu ist es sonnig, zum Nachmittag und Abend muss aber aus Westen mit ersten Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Diese halten mit Unterbrechung auch über die Nacht und am Freitag an, zwischendurch zeigt sich allerdings auch mal die Sonne. Mit dann nur noch zwischen 18 und 22 Grad erleben wir einen regelrechten Temperatursturz.

In der Nacht zu Samstag bildet sich vor allem in den Tälern Nebel, welcher sich vormittags aber wieder auflöst und der Sonne Platz macht. Nachmittags ist es angenehm bei Werten um 23 Grad, zum Sonntag setzt bereits die nächste Erwärmung auf sommerliche Temperaturen ein. Dazu bei wenigen Wolken viel Sonnenschein.

Trend für die nächste Woche

Es ist schon fast zu vermuten. Auch in der kommenden Woche wird uns der Sommer 2022 nicht loslassen, möglicherweise verstärkt er sich in seiner Beständigkeit sogar noch etwas. So liegt das kräftige Hochdruckgebiet, welches nahezu ganz Europa einnimmt auch über dem Sauerland und lässt einigen Tiefdruckgebieten über dem Atlantik kaum eine Chance. Die Luft ist dabei weiterhin sehr trocken und so lassen sich die Höchsttemperaturen von meist 22 - 29 Grad am Wochenanfang und 25 - 31 Grad zur Wochenmitte gut aushalten. Hierzu tragen auch die Nächte bei, die im August wieder etwas länger sind und für eine Abkühlung auf Werte zwischen 15 und 10 Grad sorgen. Ein Ende dieser Wetterlage und mehr Regen für die Natur ist weiterhin nicht in Sicht.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland