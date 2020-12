Wie Eventtechnik Südwestfalen für Weihnachtspracht sorgt

Die vorweihnachtliche Zeit ist auch die Zeit der Beleuchtung. Häuser, Gärten und Wohnungen werden festlich geschmückt, und überall erstrahlen Lichter. Dirk Joachimsmeier ist Fachmann auf diesem Gebiet und erzählt von den unterschiedlichen Einsatzbereichen der Weihnachtsbeleuchtung.

Ist die LED-Technik der Status quo in diesem Jahr oder gibt es schon wieder etwas Neues im Bereich der Dekoration?

Dirk Joachimsmeier: Die Technik bei den LED-Lampen ist in der letzten Zeit besser ausgereift. Man hat die Lichterketten, die oft bis zu acht verschiedene Programme haben. Da kann man „Blinken“ oder „Laufband“ einstellen und das auch noch in verschiedenen Farben und vieles mehr. Inzwischen sind die Programme auch so steuerbar, dass man nicht nach jedem Ausschalten alles neu programmieren muss. Allerdings ist die erste Nachfrage nach diesen Dingen schon wieder vorbei. Die meisten Leute wollen das Blinken gar nicht mehr, sondern einfach normale Dauerbeleuchtung.

Gibt es Probleme mit der billigen Chinaware? Muss man da etwas besonderes beachten?

Die meisten Lichterketten kommen heute aus China. Solange man da im privaten Bereich etwas kauft, muss man damit rechnen, dass die Sachen nur ein, selten mehr als zwei Jahre halten. Da kann man auch nichts großartig reparieren, wenn Lampen kaputtgehen, da die meisten Ketten strangweise geschaltet sind. Das ist eben auch eine Kosten-Nutzen-Frage. Man muss aber natürlich immer aufpassen, dass nichts passiert, aber bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gibt es bei all den Ketten, die man im Baumarkt oder so kaufen kann, keine großen Unterschiede. Im professionellen Bereich sieht da dann doch anders aus.

Gibt es in Ihrer Branche Bedarf für Außenbeleuchtung? Können Sie dabei auf Ihre Erfahrung mit den unterschiedlichen Bühnenbeleuchtungen zurückgreifen?

Definitiv. Die Leute legen besonders im geschäftlichen Bereich viel mehr Wert auf eine schöne Fassadenbeleuchtung. Wir haben gerade erst ein Altenheim in Elspe beleuchtet. Das Ambiente bekommt eine höhere Wertschätzung. Das sieht man hier auch bei der Firma ITH. Auch bei der Firma Wesco wurde eine aufwändige Beleuchtung installiert.

Dabei geht es dann schon in die künstlerische Richtung. Da gibt es dann Bälle und Bögen, unter denen man durchlaufen kann, die extra für genau diese Beleuchtung angefertigt worden sind. Für solche Dinge gibt es eigentlich den Beruf der Licht-Designer. Wir haben uns intensiv in das Thema reingefuchst, denn die Situation ist ja ansonsten eine Vollkatastrophe. Momentan ist die Weihnachtsbeleuchtung das einzige, was gut läuft, und für uns ein Hoffnungsschimmer, aber das ist natürlich viel zu wenig. Was im Moment allerdings auch viel gemacht wird, ist das Anstrahlen in Orange, wie derzeit am Kloster. Das geschieht im Rahmen der Zonta-Aktion gegen Frauengewalt.

Wie sieht es bei Ihnen privat aus mit Weihnachtsbeleuchtung? Gibt es da auch elektrische Lampen, oder greifen Sie eher auf Kerzen zurück?

Ein paar Kerzen gibt es schon, aber ich mag Weihnachtsbeleuchtung. Da gibt es schon zwei oder drei Lichterketten. Ich mag nur die blinkenden Lampen nicht für mich im privaten Raum.

>>> Zur Person

Dirk Joachimsmeier ist Chef der Firma Eventtechnik Südwestfalen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Meschede Enste.