Wie Oberkirchener Baumschule bei Aufforstung in Afrika hilft

Was können Gäste aus Kamerun und Madagaskar in einer Forstbaumschule in Oberkirchen lernen? Offenbar eine ganze Menge. Wie forstet man eine Fläche auf? Wie wird ausgesät und angezüchtet? Das haben Corinne (im Foto Zweite von links) und Elmar Gilsbach mit ihrem Team in Oberkirchen aus der Praxis heraus gezeigt.