Schneidermeister Franz-Josef Isenberg feierte in diesem September gleich zwei runde Ereignisse, das 60-jährige Bestehen seiner Schneiderei und seinen 90. Geburtstag.

Die 90 Jahre merkt man dem rüstigen Herrn nicht an, wenn er voller Begeisterung über seinen Traumberuf Schneider und seinen Werdegang erzählt. In seinem Betrieb in der kleinen Nebenstraße „Zum Siepen“ in Meschede war er bis vor zwei Jahren noch selbst als Schneider tätig. Der Betrieb wird inzwischen von seinem Sohn Michael geführt.

Zwei der Söhne sind auch Schneider

Dass gleich zwei seiner Söhne, nämlich Michael und Torsten in seine Fußstapfen getreten sind, macht ihn besonders stolz. Sein dritter Sohn Martin wurde Gymnasiallehrer. „Bei mir war das damals noch anders. Meine Mutter hat beschlossen, dass ich Schneider werden sollte. Damit war das Thema Berufswahl abgeschlossen. Ich habe es allerdings nie bereut“, erzählt Isenberg.

Am Anfang stand für den damals 15-Jährigen eine Lehre, die er ab dem 2. November 1945 bei Schneidermeister Ignaz Meschede absolvierte. 1957 wechselte er dann zur Firma Feldmann in Neheim. Da er inzwischen seine Leidenschaft für den Beruf entdeckt hatte, folgte am 3. November 1959 das Meisterstück mit dem dazugehörigen Titel „Schneidermeister“. Dass der ehrgeizige Isenberg sich irgendwann selbstständig machen würde, war für ihn schon früh klar. „Ich hätte zwar den Betrieb in Neheim übernehmen können, aber das konnte mich nicht reizen.“

Haus in Meschede gebaut

Um für die eigenen Schneiderei auch die richtigen Räumlichkeiten zu haben, begann er 1954 mit dem Bau seines Hauses am jetzigen Standort, früher noch Oststraße, wo in den Kellerräumen in den folgenden Jahren fleißig genäht wurde. Mit der Fertigstellung des Hauses wurde dann auch geheiratet.

„Schauen sie sich mal die Preis von damals an“, schmunzelt Isenberg. „Da habe ich für einen Stundenlohn von 1,60 D-Mark gearbeitet.“ Zu diesen Zeiten fuhren noch Tuchhändler übers Land. „Die hatten dann einen Stoff, den konnte man kaufen oder auch nicht. Was anderes gab es dann eben nicht.“

Am Anfang seiner Laufbahn in Meschede gab es 22 ortsansässige Schneider. „Wir haben uns dann auch öfter mal hier getroffen und gefachsimpelt. Zu der Zeit kauften eigentlich alle Schneider ihren Stoff bei Trudewind, sodass man den Unterschied bei den Kleidungsstücken nur am Schnitt und der Arbeitsweise erkennen konnte.“

Gold in Düsseldorf erhalten

Isenberg wollte aber etwas Besonderes machen und bemühte sich, immer eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe anbieten zu können. Überhaupt wollte er sich in jeder Beziehung immer verbessern und besuchte Lehrgänge und Tagungen. Das zahlte sich in den 80er-Jahren aus, als er die ersten Preise für seine Maßanzüge und schließlich 1986 in Düsseldorf die Goldmedaille beim Kongress des Bekleidungshandwerks erhielt. Dieser folgten 1987 zwei weitere Goldmedaillen in Bad Dürkheim. „Ich habe mühsam angefangen und mich dann hochgekrabbelt“, sagt Isenberg zu seiner Karriere.

In elegant-sportlichem Jackett mit Weste steht der Senior in seinem Geschäft, von dem aus noch heute hochwertigste Handarbeit in die ganze Welt geliefert wird. Franz-Josef Isenberg ist dabei immer bescheiden geblieben. „Man muss sich alles erarbeiten. Das gilt im Beruf genauso wie im Privatleben.“ Seit inzwischen 65 Jahren ist er mit seiner Frau Gertrud verheiratet. „Das muss man auch erstmal hinkriegen“, sagt er schelmisch. „Jetzt arbeiten wir auf die Gnadenhochzeit hin.“