Wie Schützen aus der Region 1000 Euro gewinnen können

Meschede. Vereine aus Velmede-Bestwig, Heringhausen und Oberkirchen sind schon dabei: Gemeinsam mit Veltins läuft unser Wettbewerb ReStart.

Mit der Aktion ReStart unterstützt diese Zeitung gemeinsam mit der Veltins-Brauerei die Schützen aus dem Verbreitungsgebiet mit 10.000 Euro. Jeder Verein kann sich noch bewerben und sein Projekte zur Abstimmung stellen - aus der heimischen Region rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sind bereits drei dabei. Wir stellen sie in Kurzform vor.

Kaiserschießen und Jubilarehrung

St.-Andreas-Schützen Velmede-Bestwig: Nach den zweimal ausgefallenen Schützenfesten hatte die Bruderschaft überlegt, zumindest im Herbst ein wenig Schützenfestflair im Doppelort anzubieten. Im September fanden Kaiser- und Vizekaiserschießen an der Vogelstange am Ostenberg statt. Rund 300 Schützenschwestern und -brüder sowie Gäste waren der Einladung gefolgt. Nach der Proklamation fand auch die die Ehrung der Jubilare aus dem Jahr 2020 sowie 2021 statt. Das Ziel der Bewerbung: „Mögliche Fördermittel möchten wir in ein Projekt zu Erarbeitung eines Konzeptes zur Mitgliedergewinnung (Jungschützen) stecken. Die Mitgliederwerbung war in der Pandemiezeit nur schwer möglich. Auch durch eine Rockfete sowie Rums Bums am 19./20. November 2021 hoffen wir, diese Gruppen weiterhin für das Schützenwesen zu begeistern und weitere Mitglieder zu gewinnen.“

Digitales Schützenfest / 100 Jahre Schützenhalle

Schützenbruderschaft St. Jakobus Heringhausen: Die Fördermittel sollen für die Finanzierung von zwei Veranstaltungen verwendet: Zu Pfingsten gab es eine Schützenfest-Alternative. Dabei waren Mini-Fahnen verkauft worden. Außerdem gab es individuell-gelabelte Bierflaschen und einen Corona-Ansteckpin. Am Pfingstsamstag fanden Gefallenenehrung und Schützenmesse statt, Pfingstsonntag das „Bier- und Bratwursttaxi“. Höhepunkt war der Livestream - über zwei Stunden lang Schützenfest-Feeling für zu Hause. Es wurden Bilder von Majestäten präsentiert und Interviews mit amtierenden Majestäten geführt. 100 Jahre Schützenhalle: Es gab ein Open-Air auf dem Schützenplatz und ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Züschen und Spielmannszug Kirchrarbach. Historische Berichte zum Schützenhallen-Bau. Dazwischen wurden kurze Interviews mit regelmäßigen Nutzern der Schützenhalle präsentiert. Eine Fotoausstellung mit mehr als 300 historischen Bildern wurde eröffnet.

Renovierungsarbeiten der Schützenhalle

Schützengesellschaft Oberkirchen: „Wir sind mit 840 Mitgliedern nach Schmallenberg und Fredeburg der drittgrößte Verein. Mit soviel Mitgliedern wie der Ort Oberkirchen Einwohner hat, wohl der stärkste „Pro-Kopf-Mitgliederverein im Sauerland . Wir bauen mit mittlerweile 5000 Ehrenamtsstunden unsere Halle um und aus, für einen gemeinschaftlichen Raum für Musikproben, Hochzeiten, Geburtstage. Dies ging nur mit viel Eigenleistungen, Kredit und Fördermitteln. Jetzt zum Schluss möchten wir freiwillig noch einen Rollstuhlaufzug einbauen. Durch den Umbau ist unsere Vereinskasse mehr als leer und wir würden uns freuen, wenn wir 1000 Euro zu diesem Projekt bekommen würden.“

>>> So funktioniert es: Bewerben und Abstimmen

Jetzt noch bewerben: Alle Schützenvereine und Bruderschaften aus dem Verbreitungsgebiet der sind eingeladen, ihre Lösungen und Ideen für zukünftige Veranstaltungen oder Vereinsaktivitäten zum Neustart zu präsentieren. Alle weiteren Informationen unter: https://wp-restart.de/

Vom 3. November um 10 Uhr bis 24. November um 12 Uhr stimmt im Online-Voting das Publikum über die verschiedenen Ideen und Konzepte der Schützenvereine täglich ab. Es wird bei der Abstimmung nur einen Durchgang geben. Während des Online-Votings können sich noch bis zum 9. November 2021 weitere Schützenvereine und Bruderschaften bewerben. Alle Vereine, die am 24. November um 12 Uhr mindestens 1000 Stimmen gesammelt haben, qualifizieren sich automatisch für das Juryvotum.

Im Anschluss an die Publikumsabstimmung tagt eine Jury aus Mitgliedern und wählt die Schützenvereine und Bruderschaften aus, die die kreativsten Konzepte und Ideen präsentieren, Veranstaltungen vorstellen oder neue Planungen für den Neustart vorstellen. Es gibt insgesamt Preise im Wert von 10.000 Euro für die Vereine zu gewinnen. Diese werden in Form von 10 Event-Prämien je 1000 Euro ausgelobt.

