Wie sich die Schülerzahlen in Schmallenberg entwickeln

Schmallenberg. Im Sommer wechseln die Viertklässler die Schulen, die Erstklässler werden eingeschult. So entwickeln sich die Schülerzahlen in Schmallenberg.

Die Schülerzahlen in Schmallenberg bleiben stabil. Die Stadt Schmallenberg ist Schulträgerin von neun Schulen an zehn Standorten. Wie der aktuelle der Stand bei den Anmeldungen, Schülerzahlen und der Klassenbildung ist, berichtete Elisabeth Hansknecht vom Amt für Bildung, Kultur und Sport im Ausschuss der Stadt Schmallenberg.

Schulanmeldungen an weiterführenden Schulen

Im laufenden Schuljahr 2022/23 besuchen nach der amtlichen Schulstatistik insgesamt 218 Schülerinnen und Schüler die Klasse 4 und wechseln in weiterführende Schulen. Von diesen haben sich 167 für die weiterführenden Schulen in der Stadt Schmallenberg angemeldet, davon verteilt auf die Schule am Wilzenberg (Hauptschule), Erich-Kästner-Realschule Bad Fredeburg und das Städtische Gymnasium in der Sekundarstufe I. „In einigen Grenzorten zu Schmallenberg komme zu Anmeldungen außerhalb des Stadtgebietes“, berichtet Elisabeth Hansknecht vom Amt für Bildung, Kultur und Sport. Doch haben sich aktuell 76,6 Prozent der Schüler für weiterführende Schulen in Schmallenberg entschieden. Hansknecht ist optimistisch: „Unsere weiterführenden Schulen sind stabil und zukunftsfähig“.

Einführungsphase Oberstufe

„Für die Einführungsphase der Oberstufe des Gymnasiums gab es keine Anmeldungen“, berichtet Hansknecht. Der Grund: Wegen der Wiedereinführung von G9 gibt es keinen entsprechenden Jahrgang an Gymnasien in diesem Schuljahr in Nordrhein-Westfalen und somit in den beiden darauffolgenden Schuljahren keine Qualifikationsphase 1, beziehungsweise Qualifikationsphase 2.

Doch zur Abdeckung dieses Bedarfs werden an gymnasialen Schulplätzen in allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes sogenannte Bündelungsgymnasien außerplanmäßig eine entsprechende Jahrgangsstufe einrichten. Im Hochsauerlandkreis ist das in Meschede am Städtischen Gymnasium und in Arnsberg am Gymnasium Laurentianum der Fall.

Klassenbildung an Grundschulen

Für das Schuljahr 2023/24 können 13 Eingangsklassen an den Grundschulen gebildet werden. Es werden insgesamt 234 neue Schülerinnen und Schüler eingeschult, zusätzlich besuchen 55 die jahrgangsübergreifende Grundschule in Bad Fredeburg. Hubertus Guntermann, Vorsitzender im Ausschuss, ist über die Nachricht erfreut: „Schön, dass die Zahlen in Schmallenberg vorwiegend stabil bleiben.“ Doch schaue man auf die Entwicklungszahlen, unter anderem an der Fleckenberger Grundschule. Momentan wird dort eine rückläufige Anzahl für die kommenden Schuljahre prognostiziert. Auch sind die Zahlen von der Geburtenrate abhängig.