Wie sich ein Chor aus Reiste durch die Corona-Krise singt

Reiste. Der Chor Klangvoll aus Reiste singt sich durch die Corona-Krise. Und trotzdem ist die Sehnsucht nach Normalität gewaltig.

Schwierige Zeiten stehen den Chören in der anhaltenden Corona-Zeit auch weiterhin bevor. Gesellige Probenabende, Planungen und Auftritte sind auch seit Beginn des neuen Jahres undenkbar und in weite Ferne gerückt. Doch die Sängerinnen und Sänger von des Chores „Klangvoll“ aus Reiste haben aus dieser Situation das Beste gemacht: Jeden Dienstagabend findet eine zweistündige virtuelle „Home-Singing-Probe“ statt.

Die Resonanz der Chormitglieder ist groß, inzwischen nehmen zahlreiche aktive Sängerinnen und Sänger von Jung bis Alt an den allwöchentlichen Proben teil. Besonders erfreulich sei es, dass so viele der älteren Chormitglieder mit dabei sind. Nach anfänglichem Auffrischen des musikalischen Repertoires wird jetzt schon neues Liedgut einstudiert. Diese virtuellen Treffen bieten laut Chor zwar nicht die ideale optimale Lösung zum Proben und Zusammensein, aber sie seien doch die bestmögliche Alternative zum totalen Chor-Lockdown. „Man hört und sieht sich und wir verlieren uns nicht aus den Augen. Das ist uns ganz wichtig in diesen außergewöhnlichen Zeiten“, so der Vorstand.

So könnten sich die Mitglieder, trotz Corona, regelmäßig treffen. „Eine andere Möglichkeit gibt es leider im Moment nicht.“ Schon seit Beginn des ersten Lockdowns haben der Vorstand und Chorleiter Siegfried Knappstein stets versucht neue Wege zu gehen, um den Zusammenhalt und Austausch unter den Mitgliedern zu erhalten.

So starteten die Sängerinnen und Sänger bereits im Juni wieder mit ersten Proben auf der Naturbühne Elspe und setzten diese danach in der Reister Schützenhalle fort. So konnte das Singen trotz der strengen Hygienevorgaben an allen Orten gut umgesetzt werden. Auch für das gesellige Zusammensein hat man eine tolle Idee umsetzten können: Ein interaktiver Chorkarnevalsabend sorgte für beste Unterhaltung in ausgelassener Stimmung. Trotz dieser Bemühungen erhoffe man sich natürlich eine baldige Aufnahme des normalen Probenbetriebes und die Rückkehr in eine Normalität, in der es wieder mehr Möglichkeiten im Bereich Kultur, Konzert, Gesang und Event geben wird.