Wieder eine Arztpraxis: Einbruchsversuche in Bad Fredeburg

Bad Fredeburg Schon wieder haben Unbekannte am Wochenende versucht, in eine Arztpraxis einzubrechen. Es gibt aber Hinweise zu einem möglichen Täter

Am Wochenende wurden der Polizei zwei Einbrüche in der Straße "In der Schmiedinghausen" gemeldet. In beiden Fällen scheiterten die Täter.

In der Nacht zum Freitag versuchten die Einbrecher in ein Wohnhaus einzusteigen. Sie betraten zunächst einen Schuppen am Haus. In diesem versuchten sie eine Tür zum Wohnbereich aufzubrechen. Die Täter schafften es aber nicht, die Tür zu öffnen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Arztpraxis ein.

Möglicherweise wurden die Einbrecher jedoch bei der Tat gestört. Ohne die Praxis zu betreten, flüchteten sie unerkannt. Am Samstag gegen 21.30 Uhr fanden Zeugen auf einem Parkplatz auf der Straße eine schwarze Reisetasche. In dieser befanden sich u.a. ein Brecheisen und ein Bolzenschneider. Die Zeugen nahmen die Tasche und riefen die Polizei.

Währenddessen erschien ein Fahrradfahrer auf dem Parkplatz. Gegenüber den Zeugen gab er an, seine Werkzeugtasche zu suchen. Diese entgegneten, die Polizei gerufen zu haben. Daraufhin flüchtete der Radfahrer in Richtung Kirchplatz.

Beschreibung: vermutlich Deutscher, etwa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Mütze, dunkle Maske, schwarze Jacke und Jogginghose. Der Mann fuhr ein schwarzes Mountainbike. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 2974 - 90 200 entgegen.