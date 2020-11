Windkraft: Das lange Warten auf eine Entscheidung in Eslohe

Eslohe. Die Gemeinde Eslohe wartet in Sachen Windkraft auf eine Lösung in ihrem Sinne - und das schon ziemlich lange.

Es tut sich weiterhin nichts in der Frage, wo sich künftig in der Gemeinde Eslohe Windräder drehen werden. Die Gemeinde ist im Moment abhängig von Entscheidungen, die anderswo fallen.

Die Gemeinde Eslohe hält an ihrem Flächennutzungsplan fest, in dem eine Vorrangzone mit Windrädern bei Obermarpe entstehen könnte. Die Rechtmäßigkeit dieses Plans wird aber angezweifelt. Der Projektentwickler Abo Wind aus Wiesbaden möchte lieber nördlich im Grenzbereich mit Meschede im Bereich „Goldener Strauch“ seine Windräder bauen – diese Zone würde dann im Bereich Herhagen auf Esloher Gebiet übergreifen.

Klage eingereicht

Auf Mescheder Gebiet rückt für Abo Wind hier auch ein Erfolg näher: Wie berichtet, hat die Stadt Meschede nach einem Formfehler eine juristische Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erlitten – ihr Flächennutzungsplan ist mit Blick auf die Windkraft plötzlich hinfällig. Windräder sollten bislang in Meschede nur im Bereich Einhaus stehen, jetzt sind neue Standort denkbar – eben auch an der Grenze nach Eslohe hin.

Wird jetzt auch der Esloher Flächennutzungsplan kippen? Auch dagegen gibt es eine Klage vor Gericht in Münster. Oder hat er weiter Bestand? Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, so Bürgermeister Stephan Kersting. Es gebe auch noch keinen Termin für eine Entscheidung. Kersting hat allerdings direkt bei der Anwaltskanzlei Wolter Hoppenberg aus Hamm nachfragen lassen, die die Esloher Interessen vertritt (und auch die Stadt Meschede vertreten hat): Einen Automatismus (und damit eine ebenso absehbare Niederlage) gebe es demnach nicht, der Mescheder Fall sei nicht deckungsgleich mit dem Esloher. „Das müssen wir jetzt abwarten“, sagt Stephan Kersting.

Der Bürgermeister stellt klar: „Wir wollen uns ja nicht bei der Windkraft verweigern. Aber wir wollen Rechtssicherheit.“ Dass noch keine Entscheidung in Münster gefallen ist, kommt der Gemeinde dabei nicht ungelegen. Denn da spielt noch eine andere juristische und eine politische Dimension hinein – beide ebenfalls noch ungelöst.

So wird vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig noch grundsätzlich überprüft, ob die bisherigen Entscheidungen aus Münster zu den Fragen von Flächennutzungsplänen und Windkraft auch vor dem höchsten Gericht grundsätzlich Bestand haben. „Für Meschede kommt eine Klarstellung leider zu spät“, sagt Stephan Kersting: „Wir hoffen jetzt natürlich noch auf eine Lösung in unserem Sinne.“ Eine Entscheidung war für Oktober angekündigt gewesen, ist aber verschoben worden: „Wenn das Bundesverwaltungsgericht die Rechtslage des Oberverwaltungsgerichtes kippt, hat unser Flächennutzungsplan weiter Bestand.“

Der Ball liegt in Düsseldorf

Und politisch wiederum liegt der Ball in Düsseldorf. Dort müsste endlich über die Grundsatzfrage entschieden werden, wie die Frage des Mindestabstands zwischen einem Windrad und der nächsten Wohnbebauung gelöst wird. Im Bundesrecht (hier: im Baugesetzbuch) will der Bund einen Mindestabstand von maximal 1000 Metern vorgeben. Die Länder sollen eigene Abstände festlegen können, um weniger als 1000 Metern zu ermöglichen. Mehr soll es jedoch nicht geben. Bisher sind in NRW aber 1500 Meter vorgegeben.

1000-Meter-Regelung

Auch hier gilt: Warten auf die Entscheidung. Kersting sagt: „Wir warten dringend auf die Entscheidung der Landesregierung. Ich gehe davon aus, dass das Kabinett die 1000-Meter-Regelung auch umsetzen wird. Aber die Landesregierung muss das natürlich rechtssicher umsetzen.“ Aus dem Kreis der Landesregierung hat er erfahren, dass man dort sehr intensiv daran arbeitet. Noch in diesem Jahr soll es demnach zu einer Regelung kommen: „Man ist sich der Dringlichkeit sehr bewusst. Das hätte für uns auch direkte Auswirkungen. Wenn wir die 1000-Meter-Regelung im Land bekommen, dann würden wir die als Kommune auch für uns wahrnehmen und wir hätten dann andere Szenarien für unsere Planung. Aber erst dann hätten wir eine gewisse Rechtssicherheit.“