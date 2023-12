Großveranstaltung Wird es wieder ein Landesmusikfest in Schmallenberg geben?

Schmallenberg Nach dem Erfolg in 2018 ist nun darüber gesprochen worden, ob das Landesmusikfest 2026 wieder in Schmallenberg stattfinden soll.

Der Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales und Kultur sprach sich am 22. November dafür aus, dass das Landesmusikfest 2026 in der Stadt Schmallenberg durchgeführt werden soll. Grund dafür sei der Erfolg der letzten Veranstaltung im Jahre 2018.

Das Kreisjugendorchester „Sauerland Winds“ eröffnete das Landesmusikfest 2018 in der Schmallenberger Stadthalle. Foto: WP

Vom 27. bis zum 30. April 2018 besuchten tausende Musiker und Besucher das Landesmusikfest in Schmallenberg. Aufgrund des großen Erfolges, der gegebenen Veranstaltungsstätten sowie der guten Organisation im Jahr 2018 ist der Volksmusikerbund NRW e.V. erneut an die Stadt Schmallenberg herangetreten. Der Wunsch ist, das Landesmusikfest 2026 im Zeitraum 1. bis zum 3. Mai 2026 wieder in der Stadt Schmallenberg durchführen zu dürfen.

Die Stadtverwaltung steht dem positiv entgegen: „Die Außenwirkung und die Reichweite des Festes für Schmallenberg sehen wir von großem Wert.“ Der größte Aufwand lege bei der Durchführung des Festes im Personalaufwand von Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr. Die Stadt erwartet aktuell, dass die aufzubringenden Mittel in einer Größenordnung zwischen 5000 bis 10.000 Euro liegen.

