Wirtschaftsförderung: Bad Fredeburgerin will mitgestalten

Schmallenberg. Janne Hernandez Aragon arbeitet bei der Schmallenberger Wirtschaftsförderung. Welche Themen die 26-Jährige dort besonders beschäftigen.

Vom Masterstudiengang Wirtschaftsgeografie für die Tätigkeit als Referentin für die Schmallenberger Wirtschaftsförderung wieder ins Sauerland zurückgekehrt: Genau das hat die 26-jährige Janne Hernandez Aragon gemacht. Nun arbeitet die Bad Fredeburgerin im Projektmanagement der Wirtschaftsförderung „Schmallenberg Unternehmen Zukunft“ (SUZ). Sie berichtet, was ihr an ihrem Beruf am meisten Spaß macht und wo er im Alltag von Nutzen sein kann.

Die eigene Region mitgestalten

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf besonders viel Spaß? Und worin liegen die größten Herausforderungen?

Besonders große Freude bereitet es mir, die eigene Region mitzugestalten und sie in eine zukunftsorientierte Richtung weiterzuentwickeln. Man hat mit vielen verschiedenen Akteuren zu tun und die Aufgaben sind vielfältig. Zum Beispiel besuchen wir an einem Tag ein Unternehmen und am nächsten dreht sich alles rund um das Thema Berufsvorbereitung in den Schulen. Eine besondere Herausforderung für die Unternehmen bildet der Fachkräftemangel in Deutschland sowie die Energiekrise. Das sind Themen, die die Firmen sehr stark beschäftigen und uns dementsprechend auch. Unser Team - bestehend aus Huberta Sasse, Uta Kewes und mir - versucht die bestmögliche Beratung für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Wenn Sie eine Sache an diesem Berufsbild ändern könnten, was wäre es?

Das Berufsbild der Wirtschaftsförderung kann man nicht pauschalisieren, das ist sehr standortsabhängig. Wir werden beispielsweise als Verein und damit eigenständig organisiert, damit sind wir unabhängig. In anderen Standorten hingegen ist die Wirtschaftsförderung eine Abteilung in der städtischen Verwaltung oder in einer ausgegliederten GmbH. Für den Standort Schmallenberg finde ich den SUZ e.V. die optimale Lösung für alle.

Wo kann der Beruf im Alltag von Nutzen sein?

Da ich im Raum Schmallenberg arbeite und auch wohne, beeinflusse ich durch meine Arbeit aktiv mein Lebensumfeld. Ich lerne außerdem viele neue Leute kennen und knüpfe hier und da Kontakte. In der Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsförderungen lerne ich außerdem viel Neues, was mich auch privat interessiert.

Alle Punkte miteinander vereint

Wo wäre die Reise beruflich alternativ hingegangen?

Das ist eine gute Frage. Mit meinem abgeschlossenem Master im Bereich Wirtschaftsgeografie gibt es nicht den „einen“ Beruf, sondern viele verschiedene Möglichkeiten. Alternativen wären beispielsweise die Stadt-, Regional- und Verkehrsplanung gewesen. Außerdem hätte ich mir vorstellen können, in der Unternehmensberatung tätig zu werden. Es war mir wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Idealerweise sind in meiner jetzigen Tätigkeit all diese Punkte miteinander vereint.

Gibt es Vorurteile über Ihren Job und können Sie diese entkräften?

Nicht, dass ich wüsste. Bei uns ist die Organisation der Wirtschaftsförderung als Verein besonders, aber das wird allgemein nicht negativ gesehen. Im Gegenteil es gibt einige Vorteile, zum Beispiel können wir unabhängig von der Stadt agieren und alle Beteiligten haben Entscheidungsgewalt.

>>> Unternehmenspass

Mitarbeiterzahl: 4

Standorte: Die Geschäftsstelle liegt in Schmallenberg in der Nähe des Schützenplatzes

Branche: Wirtschaftsförderung

Tarif: angelehnt an den Öffentlichen Dienst

Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche

Arbeitsplatz: eigenes Büro

Kooperationen: enge Partnerschaft mit der Wirtschaftsförderung des Hochsauerlandkreises

Weiterbildung: geförderte und selbstbestimmte Weiterbildungen

Weitere Besonderheiten: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. ist ein Verein. Für die Institution Wirtschaftsförderung ist diese Rechtsform in Deutschland wohl einmalig; meist ist die Wirtschaftsförderung eine Abteilung in der städtischen Verwaltung oder eine ausgegliederte GmbH. In Schmallenberg wurde der eingetragene Verein gewählt, weil die Unternehmen mit in die Arbeit der Wirtschaftsförderung einbezogen werden sollen. SUZ e.V. ist so unabhängig gegenüber anderen Institutionen und die Mitglieder können ihre Interessen wahren.

