Wo es Gottesdienste zu Neujahr in Meschede und Bestwig gibt

Meschede Die meisten Gottesdienste im Pastoralen Raum Meschede-Bestwig fallen bis zum 10. Januar weiter aus. In diesen Kirchen finden sie statt.

Die meisten Gottesdienste in den katholischen Gemeinden des Pastoralen Raums Meschede-Bestwig fallen bis einschließlich zum 10. Januar weiter aus. Video-Gottesdienste sind vorerst nicht geplant. Die Abtei bietet auf ihrer Homepage eine Video-Live-Stream zu den meisten Gottesdienstzeiten an.

Raum Meschede

Drei Kirchen bieten im Raum Meschede bis zum 10. Januar Präsenzgottesdienste an: St Walburga, St. Franziskus und Mariä Himmelfahrt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten die bekannten Corona-Regeln. In allen übrigen Mescheder Gemeinden sowie im Kirchspiel Calle fallen die Gottesdienste aus.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Zum Jahreswechsel gibt es Gottesdienste nur in St. Walburga am Donnerstag, 31. Dezember, um 17 Uhr und am Freitag, 1. Januar, um 11 Uhr. Auch die normalen Wochenend-Gottesdienste am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr finden dort statt.

In Mariä Himmelfahrt ist ein Gottesdienst am Neujahrstag um 18 Uhr sowie am Sonntag, 3. Januar, um 9.30 Uhr vorgesehen.

Im Gemeinsamen Kirchenzentrum St. Franziskus wird die normale Werktagsmesse am Mittwoch, 30. Dezember, um 18.30 Uhr gefeiert.

Raum Bestwig

Im Raum Ruhr-Valmetal findet der einzige Präsenz-Gottesdienst zum Jahresabschluss am Donnerstag, 31. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Anna-Kirche in Nuttlar statt.

Die Evangelische Gemeinde

Zum Jahreswechsel steht auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Meschede ein Videogottesdienst bereit. Auf der Seite www.meschede.ekvw.de kann der Gottesdienst über einen Link angesehen und mitgefeiert werden. Am Neujahrstag ist die Christuskirche, Schützenstraße, zwischen 15 und 18 Uhr für Stille und Gebet geöffnet.