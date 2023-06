Wormbacher Schützen feiern ihr Hochfest über Fronleichnam

Wormbach. Die Wormbacher feiern über Fronleichnam ihr Schützenfest. Neben Schützenhochamt und Prozession gibt es viele weitere Höhepunkte. Die Details.

Schon traditionsgemäß feiert die Wormbacher St.-Jodokus-Schützenbruderschaft ihr Schützenfest über Fronleichnam.



Wann wird gefeiert: Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Juni



Wer regiert: das Königspaar Ingo und Silvia Schörmann sowie die Vizeregenten Thomas und Tanja Schürmann laden zum Feiern ein.

Was sind die Höhepunkte:

Der Donnerstag beginnt um 9 Uhr mit dem Antreten am Pastorat, es folgen Abmarsch zum Schützenhochamt (09.30 Uhr) und Prozession. Höhepunkt am Nachmittag ist der große Festzug um 15 Uhr mit den Majestäten. Fast 100 Musiker werden dem Festzug den Takt geben, ausgeführt durch den Tambourcorps Fleckenberg unter der Leitung von Stabsführer Mark Hofrichter sowie dem Musikverein Harmonie Dünschede unter der Leitung von Guido Simon. Der König lädt alle Kinder um 18 Uhr zum Kindertanz ein. Am Freitag treten die Schützen um 9 Uhr in der Hawerlandhalle an zum Abmarsch an die Vogelstange in der Ennest. Nach der Königsproklamation in der Hawerlandhalle lädt der Vorstand mit dem Musikverein Harmonie Dünschede zum traditionellen Frühschoppen ein. Am Nachmittag um 16.30 Uhr präsentiert sich der neue König im Festzug dem Wormbacher Schützenvolk. Es folgen Königs- und Kindertanz. Ab 20 Uhr freut sich wieder der Musikverein Dünschede auf den Schützenball.





Besonderheiten: Die Schützenmesse wird musikalisch begleitet durch die Sauerlandkapelle Bracht/Wormbach, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum feiern konnte. Der Tambourcorps Fleckenberg feiert in Wormbach ein Jubiläum - 50 Jahre haben sie das Schützenfest musikalisch begleitet

Jubelkönigspaare: 25 Jahre: Meinolf u. Anne Luczny (Ebbinghof), 50 Jahre: Aloys (†) und Elisabeth Schulte (Selkentrop).

