WP-Restart: Abstimmen für Aufzug der Oberkirchener Schützen

Meschede/Oberkirchen. Die Oberkirchener Schützen haben sich bei der Aktion „WP-Restart“ für Vereine beworben: Mit dem Gewinn soll ein Aufzugbau unterstützt werden.

Die gemeinsame Aktion „WP-Restart“ der Brauerei Veltins und dieser Zeitung geht in der kommenden Woche in die nächste Runde. Dann kann online für die Vereine aus dem Schützenwesen gevotet werden, die sich mit ihren Ideen für den Neustart nach der Coronapause beworben haben. Aus dem Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe ist die Schützengesellschaft 1827 e.V. Oberkirchen vertreten.

Insgesamt 10.000 Euro

Die Schützenvereine der Region blicken wieder zuversichtlich in die Zukunft. Nach zwei Jahren ohne richtige Schützenfeste arbeiten Bruderschaften und Vereine an der Gestaltung und der Wiederbelebung ihrer so lange vermissten Brauchtumsveranstaltungen bzw. haben bereits die ersten kleineren Feste, wie verschiedene Kaiserschießen, unter Corona-Auflagen ausgerichtet. In der gemeinsamen Aktion „WP-ReStart“ schütten die Westfalenpost und die Brauerei Veltins in einem Wettbewerb insgesamt 10.000 Euro für kreative Ideen und Lösungsansätze für zukünftige Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten aus.

Abstimmen vom 26. Oktober bis 16. November

Inzwischen haben sich einige Vereine beworben und man kann ab dem 26. Oktober bis zum 16. November für Aktionen der Bewerber abstimmen - unter anderem für die Oberkirchener Schützengesellschaft. „Wir sind mit 840 Mitgliedern nach Schmallenberg und Fredeburg der drittgrößte Verein und mit so vielen Mitgliedern wie der Ort Oberkirchen Einwohner hat, wohl der stärkste „Pro Kopf Mitgliederverein“ im Sauerland“ - so stellt der Verein sich in seiner Restart-Bewerbung vor. Mit gesammelten Kräften haben die zahlreichen Mitglieder in den letzten Monaten bereits in mehr als 5.000 Stunden ehrenamtlich den Umbau der Schützenhalle gestemmt. Die Generalversammlung im August hatte daraufhin im Rohbau „auf den gerade getrockneten Estrich“ stattgefunden.

„Wir bauen um und aus, für einen gemeinschaftlichen Raum für Musikproben, Hochzeiten, Geburtstage. Dies ging nur mit viel Eigenleistungen, Kredit und Fördermitteln. Jetzt zum Schluss möchten wir freiwillig noch einen Rollstuhlaufzug einbauen“, erklären die Schützen. Und da die umfangreichen Arbeiten die Vereinskasse zuletzt arg strapaziert hätten und diese nun „mehr als leer ist“, würden die Oberkirchener sich sehr über Stimmen für ihr Projekt freuen. Die Summe soll gänzlich in den Aufzugbau fließen, der allen Gästen den Zugang zum Veranstaltungsraum in der zweiten Etage der Schützenhalle ermöglichen soll.

www.wp-restart.de

Die Internetseite www.wp-restart.de ist ab sofort erreichbar und man kann dort schon jetzt die teilnehmenden Vereine und ihre eingereichten Ideen begutachten. Zur Abstimmung kommt es dann ab dem 26. Oktober. Mindestens 1.000 Stimmen benötigen die Bewerber, um in die Finalrunde zu gelangen. Während des Online-Votings können sich noch bis zum 09. November 2021 weitere Schützenvereine und Bruderschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Westfalenpost bewerben. Alle Vereine, die am 16. November 2021 um 12 Uhr mindestens 1.000 Stimmen gesammelt haben, qualifizieren sich automatisch für das Juryvotum.

Juryvotum nach Publikumsabstimmung:

Im Anschluss an die Publikumsabstimmung (26. Oktober bis 16. November 2021) tagt eine Jury aus Mitgliedern der Westfalenpost, Veltins und des Sauerländer Schützenbund e.V. und wählt unter allen Vereinen, die sich mit mindestens 1.000 Stimmen in der Publikumsabstimmung für das Juryvotum qualifiziert haben, die Schützenvereine und Bruderschaften aus, die die kreativsten Konzepte und Ideen präsentieren , Veranstaltungen vorstellen oder neue Planungen für den Neustart vorstellen.

tagt eine Jury aus Mitgliedern der Westfalenpost, Veltins und des Sauerländer Schützenbund e.V. und wählt unter allen Vereinen, die sich mit in der Publikumsabstimmung für das Juryvotum qualifiziert haben, die Schützenvereine und Bruderschaften aus, die die , Veranstaltungen vorstellen oder neue Planungen für den Neustart vorstellen. Die Gewinner werden am 17. November zunächst in der Westfalenpost bekanntgegeben und um 12 Uhr auch auf der Websitewww.wp-restart.de veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland