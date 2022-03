Путин: Militärexperte Sensburg twittert auf Russisch

Meschede. Eine Botschaft auf Russisch: Der Militärexperte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem HSK, Patrick Sensburg, äußert sich zu Putin.

Der Militärexperte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete für den Hochsauerlandkreis, Patrick Sensburg, hat einen Tweet in kyrillischer Sprache auf Russisch abgesetzt. „Wenn #Putin noch mehr Schaden von Russland und dem russischen Volk, das ihn nicht mehr akzeptiert, verhindern will, muss er so schnell wie möglich zurücktreten“, erklärte er.

>>> Lesen Sie auch: Regierungsflieger und Militärmaschinen über Meschede <<<

Tweets wie diese sollen dazu beitragen, dass sich in Russland die Nachricht vom Krieg in der Ukraine verbreitet. Nachrichten dazu werden bislang in dem Land von der Regierung verboten, so dass dort wenig über die kriegerische Auseinandersetzung bekannt ist.

Adressiert an Botschafter

Adressiert war die Nachricht auch an den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, um so Unterstützung zu signalisieren. Die Nachricht endet mit #stopwar - stoppt den Krieg.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland