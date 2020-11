Zäsur im Bestwiger Rat: Was das für die nächsten Jahre heißt

Bestwig. 207 Jahre Kommunalpolitik verlassen den Rat. Was Bürgermeister Péus den Akteuren auf den Weg gab und den Neu-Mitgliedern wünscht.

Die Runderneuerung des Bestwiger Gemeinderates mit 14 neuen Mitgliedern hat zwangsläufig auch eine ganze Reihe Abschiede mit sich gebracht. Der Austausch der Hälfte des Gemeinderates sei nicht nur ungewöhnlich, sondern bedeute gleichzeitig eine erhebliche Zäsur, sagt Bürgermeister Ralf Péus. „Mit 14 längjährigen Ratsmitgliedern verabschieden sich insgesamt 207 Jahre kommunalpolitische Erfahrung“, hat er ausgerechnet.

Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates würdigte der Bürgermeister die Verdienste all der Männer und Frauen, die jahrelang die Geschicke der Gemeinde mitbestimmt haben. „Sie alle haben sich unter Zurückstellung persönlicher Interessen für die Gemeinde und für die Allgemeinheit engagiert und dabei viel Zeit investiert“, so Péus. „Sie konnten sich nicht nur über Erfolge freuen, sondern mussten sich auch häufig in der Bürgerschaft für unvermeidbar unpopuläre Entscheidungen rechtfertigen.“

Positive Entwicklung der Gemeinde

Jeder könne aber für sich in Anspruch nehmen, seinen Beitrag zur positiven Entwicklung der Gemeinde geleistet zu haben. Kommunalpolitik sei eine ganz besondere, intensive, vor allem aber unmittelbare Form der Politik. „Das ist alles andere als nur Politik im Kleinen, das ist vielmehr Politik mit großem Gewicht.“ Was in den Räten der Kommunen beschlossen und von den Verwaltungen umgesetzt werde, sei unmittelbar sichtbar uns spürbar. Den ausscheidenden Ratsmitgliedern gelte daher nicht nur Dank, sondern auch größter Respekt.

Im Einzelnen sind das: Birgit Bagaric (13 Jahre im Rat, von 2009 bis 2020 Vorsitzende des Bürgerausschusses. Alois Bathen (11,5 Jahre im Rat). Fritz Brenzel (3 Jahre im Rat). Winfried Gerold (27,5 Jahre im Rat, CDU-Fraktionsgeschäftsführer von Juli 2003 bis Dezember 2005, CDU-Fraktionsvorsitzender seit 2005, 2019 mit der Ehrenmedaille der Gemeinde ausgezeichnet). Mechthild Heiken (11 Jahre im Rat). Bernd Lingemann (9,5 Jahre im Rat, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses von 2011 bis 2014). Anne Lochthove (6,5 Jahre im Rat). Manfred Ramspott (26 Jahre im Rat, Vorsitzender des Schulausschusses von 2008 bis 2020, seit Oktober 1999 und auch weiterhin Ortsvorsteher von Ostwig, Borghausen und Alfert, 2020 mit der Ehrenmedaille der Gemeinde ausgezeichnet). Jürgen Schmücker (16 Jahre im Rat). Frank Schröder (11 Jahre im Rat). Lothar Vollmer (16 Jahre im Rat). Clemens Voß (26 Jahre im Rat, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der CDU-Fraktion seit Dezember 2005), Hans-Georg Wysk (4 Jahre im Rat).

Ortsvorsteherin verabschiedet

Außerdem verabschiedete Ralf Péus mit Adelheid Bamfaste die langjährige Ortsvorsteherin von Velmede, Bestwig, Föckinghausen Halbeswig und Nierbachtal. Seit 1994 und damit 26 Jahre hatte Bamfaste dieses Amt mit großem Engagement ausgeübt. Für ihr Kommunalpolitisches Wirken war sie 2018 mit der Verdienstmedaille der Gemeinde ausgezeichnet worden.

Bürgerbeteiligung und Transparenz sollen ausgebaut werden

Als wichtiges Ziel der neuen Wahlperiode sieht Bestwigs

Bürgermeister Ralf Péus, die

Bürgerbeteiligung und Transparenz weiter auszubauen und zu

stärken.

Dazu gehöre, die Bürger frühzeitig und umfassend über alle anstehenden Planungen zu informieren und sie in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

Diese Einbeziehung kann laut Péus auf mehreren Wegen erfolgen: in Form von Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themen, in Form von Bürgerversammlungen in den Ortsteilen aber auch im direkten Dialog.