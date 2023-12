Zahlreiche Einbrüche im Hochsauerland - auch bei Meschede

Meschede Sieben Einbrüche allein am Wochenende im Hochsauerlandkreis, betroffen ist auch Meschede. Die Polizei ermittelt. Eine Übersicht.

Mehrere Einbrüche haben sich am vergangenen Wochenende im Hochsauerlandkreis ereignet, darunter im Stadtgebiet Meschede.

In Arnsberg haben Unbekannte versucht, sich im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Büro an der Marktstraße in Hüsten zu verschafften. In Voßwinkel brachen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in eine Zimmerei an der Echthauser Straße ein. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an.

Kupfer, Werkzeug und Elektrogeräte

In Oeventrop hatten es Einbrecher auf ein Wohnhaus abgesehen. Zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 11.10 Uhr, verschafften sie sich Zugang zu dem Haus am Oesterfeldweg. Auch hier dauern die Ermittlungen zu möglicher Tatbeute an.

In Brilon brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus an der Ackerstraße ein und entwendeten Schmuck.

In Olpe bei Freienohl brachen Unbekannte in eine Fabrikhalle an der Freienohler Straße ein. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, entwendeten die Diebe dort Kupfer, Werkzeug und Elektrogeräte.

In Sundern entwendeten Einbrecher zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, Messing, nachdem sie sich gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt an der Kalmecke verschafft hatten.

Skier und Zubehör

In Winterberg brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in einen Skiverleih an der Ruhrstraße ein. Sie entwendeten Skier und Zubehör.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern in allen Fällen an.

