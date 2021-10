Zechgelage am Schulzentrum: Gemeinde Bestwig reagiert

Bestwig. Nach Beschwerden über Zechgelage auf dem Gelände des Schulzentrums Bestwig soll es Veränderungen geben. Das hat die Gemeinde angekündigt.

Nach massiven Anwohner-Beschwerden über Zechgelage am Schulzentrum Bestwig, meldet sich nun die Gemeinde Bestwig zu Wort. Im Interview mit Gemeindesprecher Jörg Fröhling geht es unter anderem um einen hohen Zaun, den sich die leidgeplagten Anwohner vorstellen könnten, aber auch um den möglichen Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes.

Nach Angaben der Anwohner ist seitens der Gemeinde nichts oder zumindest nicht viel unternommen, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Was sagt die Gemeinde zu diesem Vorwurf?

Jörg Fröhling Vorab: Wie in vielen Kommunen gibt es auch in der Gemeinde Bestwig phasenweise Gruppen von jungen Menschen, die sich gemeinsam im öffentlichen Raum treffen. Diese Treffen können dann auch zu verschiedensten Belastungen der Anwohner führen. Die Erfahrung zeigt, dass solche Gruppen sich verändern, auflösen, neu zusammensetzen und auch ihre Treffpunkte wechseln. Seit vielen Jahren gab es phasenweise auch immer mal wieder solche Treffpunkte am Franz-Hoffmeister-Schulzentrum. Dagegen ist auch nichts zu sagen, so lange sich die jungen Menschen an Gesetze und Regeln halten und auch die Anlieger nicht gestört werden. Bei solchen Störungen hat es auch immer wieder - je nach Intensität der Vorkommnisse - Interventionen der Polizei und des Ordnungsamtes gegeben. Insbesondere im Frühjahr hat es - auch vor dem Hintergrund der damaligen Regeln der Corona-Schutzverordnung - regelmäßige Kontrollen gegeben. Seit den ersten Corona-Lockerungen im Frühsommer 2021 sind dem Team des Ordnungsamtes von den Anwohnern nur wenige Fälle gemeldet worden. Die Anwohner sind informiert, dass außerhalb der üblichen Dienstzeiten des Ordnungsamtes die Polizei gerufen werden kann. Allerdings dürften mit Blick auf die beginnende kalte Jahreszeit nächtliche Treffen im Außenbereich ohnehin ein eher unattraktiver Zeitvertreib sein.

Jörg Fröhling, Pressesprecher der Gemeinde Bestwig. Foto: Archiv

Welche Möglichkeiten hat das Ordnungsamt überhaupt, um die Situation am Schulzentrum zu verbessern?

Generell gilt auf dem Gelände des Schulzentrums ein Aufenthaltsverbot ab 22 Uhr. Wir werden dies mit einer erweiterten Beschilderung sehr deutlich machen - und auch, dass Verstöße als Hausfriedensbruch geahndet werden. Zudem werden wir überlegen, welche baulichen Veränderungen den Aufenthalt auf dem Gelände unattraktiver machen können. Ebenso prüfen wir, ob und in welcher Form die bestehende Videoüberwachung zur Objektsicherung ausgeweitet werden kann. Dies ist natürlich nur zu den Zeiten eine Option, in denen das Schulzentrum nicht genutzt wird.

Wer steht eher in der Pflicht, wenn es um eine Verbesserung der Situation geht: Die Gemeinde oder die Polizei?

Um es klar zu sagen: In erster Linie stehen die Jugendlichen in der Pflicht. Niemand hat etwas dagegen, dass das Gelände des Schulzentrums bis 22 Uhr für den Aufenthalt genutzt wird - selbstverständlich im legalen Rahmen und ohne Belästigung der Anlieger. Was Zuwiderhandlungen angeht: Bei Straftaten ist die Polizei die richtige Ansprechpartnerin. Bei Verstößen gegen die „ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Bestwig“ (z.B. Ruhestörung) ist die Gemeinde zuständig und während der Dienstzeiten auch immer erreichbar. Polizei und Ordnungsamt arbeiten eng zusammen.

Wie genau sieht der enge Kontakt zwischen Polizei und Gemeinde aus, von dem Ordnungsamtsleiterin Claudia Schmitten in der Ratssitzung berichtet hat?

Es findet ein regelmäßiger Austausch statt, in dem Problemfelder erörtert werden. Die Polizei unterstützt das Ordnungsamt im Rahmen der Amtshilfe in den späten Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden. Zudem bauen wir eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Ordnungsamt und dem neuen Bezirksbeamten auf. Ein Beispiel dafür sind gemeinsame Kontrollfahrten oder -gänge.

Wäre es nicht machbar, Dienstzeiten im Ordnungsamt so zu verschieben, dass zumindest stichprobenartige Kontrollen an Wochenenden oder in den Abendstunden möglich wären? Auch dieser Wunsch kam seitens der Anwohner.

Solche Kontrollen hat es insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Schutzverordnung immer wieder gegeben. Allerdings gilt auch: Bei der Gemeindeverwaltung Bestwig handelt es sich um eine kleine Behörde, in der die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vielzahl von Aufgaben wahrnehmen. Würde der Außendienst des Ordnungsamtes ausgeweitet, würde dies zu Lasten von anderen Dienstleistungen gehen.

Wäre der von Anwohnern vorgeschlagene Zaun rund um das Schulgelände tatsächlich eine Option?

Aufgrund der Größe des Geländes wäre die Anbringung eines Zaunes keine Option. Zudem handelt es sich hier um eine Schule, die wir sehr bewusst als offene Einrichtung verstehen.

Nach 22 Uhr ist das Schulgelände tabu - eigentlich. Foto: Frank Selter

Wie steht die Gemeinde dazu - ähnlich wie in Eslohe - einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren?

Es hat in der Vergangenheit bereits sporadische Einsätze eines privaten Sicherheitsdienstes gegeben. Die Gemeinde Bestwig behält sich auch vor, diese Möglichkeit künftig wieder zu nutzen. Dennoch sind auch hier die Möglichkeiten begrenzt, da ein privater Sicherheitsdienst keine hoheitlichen Aufgaben der Ordnungsbehörde übernehmen darf.

Der Bürgermeister hat in der Ratssitzung betont, es gebe andere Orte in der Gemeinde, an denen es ähnliche Probleme gibt. Welche Orte sind das genau?

Die Orte wechseln von Zeit zu Zeit. Im Regelfall sind große öffentliche Plätze oder das Umfeld von Schulen und Sportanlagen Orte, die von Jugendlichen aufgesucht werden.