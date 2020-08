Zehn Corona-Genesene und eine Neuinfektion im HSK

Meschede. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt. Der Hochsauerlandkreis in Meschede meldet zehn Genesene und eine Neuinfektion.

Die Zahl der Corona-Patienten im Hochsauerlandkreis sinkt weiter. Am Mittwoch gemeldet wurden 1 Neuinfizierter und 10 Genesene.

Eine Person stationär

Die Statistik des Hochsauerlandkreises am 26. August, 9 Uhr, verzeichnet somit 38 Infizierte, 755 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär wird eine Person behandelt. Insgesamt beträgt die Summe aller Erkrankten 811.

Das Gesundheitsamt in Meschede teilt mit, dass die Testergebnisse der 25 Schülerinnen und Schüler sowie einer Lehrkraft an der Grundschule Müschede in Arnsberg negativ sind. Somit konnte das Corona-Virus bei den Kontaktpersonen in den betroffenen Schulklassen (Grundschule Müschede, Realschulen Hüsten und Bad Fredeburg) sowie im Pflegeheim Klostereichen in Hüsten nicht nachgewiesen werden.

Die Testergebnisse in der Kita Brilon-Hoppecke stehen noch aus.