Wenholthauser Schützen nutzen Corona-Zeit für Baumaßnahmen

Wenholthausen. Die Wenholthauser Schützen haben ihren Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Die Corona-Zeit nutzten die Esloher vor allem für Baumaßnahmen.

Generalversammlung und Frühschoppen bei den Hölter Schützen: Im Namen des Vorstandes begrüßte Vorsitzender Albert Siebrichhausen den amtierenden Schützenkönig Claus Schulte, Vize-König Detlev Baldeau, Kaiser Reinhard Fisch sowie alle anwesenden Schützenbrüder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft zur Generalversammlung in Eslohe-Wenholthausen.

Der Jahresbericht 2020 von Albert Siebrichhausen war von den unplanmäßigen Corona-bedingten Einschränkungen geprägt. Doch auch in dieser Zeit stand das Vereinsleben nicht gänzlich still, neben Aktionen des Vorstandes um den Schützenfesttermin herum, konnten vor allem Baumaßnahmen in der Schützenhalle erfolgreich durchgeführt werden.

Kassenbericht der Hölter Schützen ohne Beanstandungen

Im Kassen- und Geschäftsbericht informierte der 1. Geschäftsführer Klaus Osebold über den Kassenstand der Schützenbruderschaft. Die Kassen der Bruderschaft waren bereits im Vorfeld durch die im Vorjahr gewählten Kassenprüfer überprüft worden. Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen und beantragten die Entlastung des Vorstandes, die erteilt wurde.

Die Aktivitäten der Schießsportgruppe waren im Jahr 2020 ebenfalls stark eingeschränkt, wie Schießsportleiter Tobias Vornweg berichtete. Lediglich zu Beginn des Jahres war eine Teilnahme an regionalen Wettkämpfen noch möglich, bei denen gute Platzierungen erzielt wurden. Da auch der Trainingsbetrieb über weite Strecken ruhen musste, hat die Schießsportgruppe die Zeit genutzt, um sich bei der Renovierung von Schießstand und Vorstandszimmer zu engagieren.

Ehrung der Vorstandsmitglieder, von links: 1. Fahnenoffizier Sven Bohmeier, Königsoffizier Peter Dünnebacke, Vorstandsoffizier Alexander Dünnebacke, Kaiseroffizier Stefan Sommer, Fahnenoffizier Maximilian Jürgens, Kompanieführer Elmar Schäfers, Vorstandsoffizier Bodo Schulte, Foto: Jürgen Stracke

Vorsitzender Albert Siebrichhausen wiedergewählt

Bei den Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes wurde Albert Siebrichhausen (1. Vorsitzender) für drei Jahre wiedergewählt. Aus dem erweiterten Vorstand sprach die Versammlung Tobias Vornweg (Kompanieführer), Stefan Sommer (Kaiseroffizier), Sven Bohmeier (1. Fahnenoffizier), Alexander Dünnebacke (Fahnenoffizier), Klaas Wegler (Vorstandsoffizier), Marcell Traute (Vorstandsoffizier) und Christian Heinemann (Vorstandsoffizier) für weitere drei Jahre das Vertrauen aus.

Ein Wechsel stand bei den Vertretern der Jungschützengruppe an: Julian Mönig und Yannik Stratmannn übernehmen diese Aufgabe von ihren Vorgängern Sebastian Bause und Kevin Materne, bei denen sich Albert Siebrichhausen für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre bedankte. Als besondere Höhepunkte der Jungschützengruppe im kommenden Jahr ist erstmalig ein Jungschützenfest inklusive Vogelschießen am 23. April sowie die Organisation einer Silvesterparty in der Schützenhalle geplant.

Dem Musikverein Lyra, der für die musikalische Begleitung des Abends sorgte, überreichte Albert Siebrichhausen als ein Zeichen der gegenseitigen Unterstützung in besonders schwierigen Zeiten eine Spende der Schützenbruderschaft.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland