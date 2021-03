Michael Schauerte an seinem Schreibtisch in München: Auf dem Bildschirm ist ein Foto der Veltins-Brauerei zu sehen.

Brauereien Wechsel zu Veltins: Was ein Mescheder in Bayern vermisst

Grevenstein. Michael Schauerte ist neuer Exportleiter der Veltins-Bauerei. Er stammt aus Meschede, zog nach Bayern. Was er vermisst und was er plant.

Gebürtiger Sauerländer, weggezogen nach Bayern und jetzt wieder beruflich in der Heimat angekommen: Michael Schauerte ist neuer Export-Leiter der Brauerei Veltins in Grevenstein. Als Director International Sales On Trade kümmert er sich um das Auslandsgeschäft. Ein Gespräch über die Heimat, die Ferne und Bier.

Sie sind Sauerländer, was hat Sie damals nach Bayern gezogen?

Es hat mich irgendwann in die Ferne gezogen. Bei meinem Studium in Paderborn hatte ich einen stark internationalen Fokus, konnte mit einem Stipendium sogar ein Praktikum bei der kanadischen Regierung machen. Daher wollte ich auch danach in die große weite Welt. Und München war in jeder Hinsicht ein guter Kompromiss und - besonders was den Export von Bier angeht - sicher damals ein vielversprechender Standort. Schließlich war es der Erdinger Weißbräu, bei dem ich dann viele Jahre den Export entscheidend mit ausbauen durfte.

Durch die Brauerei Veltins sind Sie wieder ein Stück mit Meschede verbunden, auch wenn Sie im Süden wohnen bleiben. Was reizt Sie an der neuen Aufgabe?

Für mich schließt sich gerade ein Kreis. Ich war schon immer ein großer Veltins-Fan und habe früher in allen Ferien bei Veltins im Braubetrieb und in der Abfüllung gearbeitet, inklusive Putzen jeden Freitag. So etwas prägt. In Bayern hab‘ ich das gute Veltins-Pilsener oft schmerzlich vermissen müssen.

Nun wieder bei Veltins zu sein und für diese starke Marke den Export weiter entwickeln zu dürfen - das ist der Sechser im Lotto für mich. Weil ich das von meinem Wohnort München aus mache und ich wieder viel öfter als bislang in meiner alten Heimat sein werde. Veltins hat ausgezeichnete Produkte und genießt auch im Ausland eine tadellose Reputation. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch außerhalb Europas noch weitere neue Märkte erschließen können. Ich möchte ein Stück Mescheder Heimat in die Welt bringen.

Blick auf die Brauerei Veltins in Grevenstein bei Meschede. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Wann sind Sie zuletzt in Meschede gewesen und was haben Sie gemacht?

Kürzlich erst - wir hatten eine wichtige Besprechung zu den Niederlanden in Grevenstein. Alles natürlich streng Corona-konform mit Test, Maske und Abstand. Ich hatte nebenbei das große Glück, alle neuen Bauabschnitte und Erweiterungen der Brauerei zu sehen, die bis zum Jubiläum 2024 fertiggestellt werden. Übernachtet habe ich bei meinen Eltern in Meschede. Meine Schwester, meinen Schwager und meine beiden Nichten habe ich dann auch noch treffen können. Die perfekte Kombination.

Sie sind Export-Experte: Welche vielversprechenden Märkte sehen Sie für Veltins?

Veltins ist sicherlich eines der besten Pilsener und auch Grevensteiner und Pülleken haben international sehr viel Potenzial. Die Welt braucht gutes Bier, dass nach dem Reinheitsgebot gebraut ist und ganz bewusst keine chemischen Zusätze hat. Und auch die lange Geschichte der Brauerei und die Verlässlichkeit für Partner sind wichtige Aspekte, mit denen man in der Welt punkten kann.

Und wo außerhalb von Deutschland wird schon jetzt das meiste Veltins im Ausland getrunken?

Derzeit sind die Niederlande, aber auch Spanien, Italien und das Vereinigte Königreich die stärksten Märkte. Das ist eine gute Basis - dort ist Veltins gesetzt.

Beim Export ist Mallorca ein Stichwort: Wie schätzen Sie die Entwicklung auf der Insel für die nächste Zeit ein: Wird es ein weiteres schwieriges Jahr für die Gastronomie und den Tourismus dort oder werden die Deutschen 2021 wieder im Bamboleo ein Veltins trinken können?

Das ist wirklich sehr schwer abzuschätzen. Aber ich bin ein unverbesserlicher Optimist. So schwer das Jahr angefangen hat, so positiv sollte es aufhören. Das ist Wunsch und Erwartung zugleich. Wir rechnen mit ersten Öffnungen auf Mallorca Anfang Mai.

So richtig durchstarten wird der Tourismus und auch unser Kunde Bamboleo wohl erst, wenn genügend Menschen geimpft sind und dann auch wieder fliegen wollen und dürfen. Ein gepflegtes frisches Veltins wird man aber ganz sicher schon im Sommer wieder auf Mallorca trinken können, auf der Terrasse vom Bamboleo oder bei den vielen anderen Kunden.

Meschede hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Ist der Umbau gelungen?

Tatsächlich ist Meschede attraktiver geworden. Ich kenne ja noch den Verkehr auf der Ruhrstraße, als ich Kind war. Danach ist viel passiert. Vor allem der Bereich um den Winziger Platz, die Henne-Öffnung und auch der Weg zur Talsperre mit der Himmelsleiter sind echte Höhepunkte. Damit kann sich Meschede wirklich sehen lassen – da hat die Stadt einen wirklich guten Weg hinter sich.

>>> Zur Person

Michael Schauerte ist in Arnsberg geboren, seine Familie stammt aus Meschede. Dort ist er auch aufgewachsen.

Er ist 48 Jahre alt. Nach dem Abitur am Gymnasium der Stadt Meschede folgte ein BWL-Studium in Paderborn mit dem Schwerpunkt Marketing, International Management und Wirtschaftsenglisch.

Nach zwei anderen beruflichen Stationen wechselte er 2004 in die Brauerei-Branche. Bei der Erdinger Brauerei in Bayern arbeitete er im Export, erst als Junior Sales Manager und zuletzt als stellvertretender Exportleiter.