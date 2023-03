Zwei Brände und lange Ölspur: Feuerwehr Meschede im Einsatz

Meschede. Zwei Brände und eine lange Ölspur: Die Feuerwehr hatte drei Einsätze am Wochenende im Stadtgebiet Meschede.

Die Feuerwehr ist am Wochenende zu drei Einsätzen im Stadtgebiet Meschede ausgerückt.

In Calle musste eine lange Ölspur am Samstag gegen 15.30 Uhr abgestreut werden. Sie reichte von Kreuzung Waller Straße an der Kelbkekapelle vorbei bis Richtung Oesterberge. Die Löschgruppen Calle und Wallen waren im Einsatz.

Rauchmelder ausgelöst

In Meschede am Hudeweg hatte ein Nachbar am Samstag gegen 16 Uhr einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Die Wohnungstür wurde vom Löschzug Meschede und der Löschgruppe Eversberg geöffnet und eine verrauchte Wohnung festgestellt. Nachher wurde dort gelüftet.

Zu einem Schornsteinbrand wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 8.10 Uhr in die Kolpingstraße nach Meschede gerufen. Sie musste aber nicht mehr eingreifen.

