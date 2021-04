Löschzug Zwei Einsätze der Feuerwehr in Meschede und Freienohl

Meschede/Freienohl. Die Löschzug Meschede und Freienohl sind zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert worden. Die Übersicht.

Die Feuerwehr ist im Stadtgebiet zu zwei Einsätzen ausgerückt.

Am Mittwoch um 15.30 Uhr wurde sie zur Warsteiner Straße in Meschede gerufen: Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Türöffnung.

Ebenfalls am Mittwoch gegen 17.10 Uhr rückte der Löschzug in Freienohl zur Bahnhofstraße aus. Dort war ein Gulli verstopft. In der Folge war die Straße überflutet worden.