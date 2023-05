Zwei Erwachsene und drei Kinder bei Meschede schwer verletzt

An der Kreuzung L743/L914 kurz vor Wennemen bei Meschede ereignete sich der schwere Verkehrsunfall.

Wennemen. Bei Wennemen im Stadtgebiet Meschede hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Fünf Personen wurden schwer verletzt - darunter drei Kinder.

Ein Verkehrsunfall mit fünf Verletzen, darunter drei Kindern, hat sich am Samstagmorgen bei Wennemen im Stadtgebiet Meschede an der Kreuzung L743/L914 in Höhe der Baumschule Kewel ereignet. Dort waren gegen 15.15 Uhr zwei Pkw miteinander kollidiert.

Rückweg von Geburtstagsfeier

Erheblich beschädigt: Einer der Unfallwagen nach dem folgenschweren Zusammenstoß. Foto: Feuerwehr der Stadt Meschede

Ein weiteres Kind blieb unverletzt. Die Kleinen waren nach Informationen dieser Zeitung auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier. Die fünf verletzten Personen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Unfall waren größere Mengen Kraftstoffe ausgetreten, die teilweise in den Grünstreifen liefen. Die Feuerwehr beseitigte das Trümmerfeld und streute die Straße mit Bindemittel ab. Das kontaminierte Erdreich wurde abgetragen und in Fässern gesammelt. Für die Entsorgung wurde das Umweltamt hinzugezogen.

Mehrere Rettungsdienste

Die endgültige Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Fachfirma. Im Einsatz waren der Löschzug Freienohl, die Löschgruppe Wennemen, die Polizei und mehrere Rettungsdienste.

Hier sind beide Unfallfahrzeuge zu sehen: Es kam zu einer Kollision mit fünf schwer Verletzten - darunter auch Kinder. Foto: Feuerwehr der Stadt Meschede

