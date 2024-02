Zwei ganz besondere Ehrungen bei der Feuerwehr in Eslohe

Eslohe Bei der Esloher Feuerwehr sind zwei verdiente Führungskräfte mit nicht alltäglichen Ehrungen ausgezeichnet worden. Die Hintergründe.

Bei der Esloher Feuerwehr sind jetzt die Verdienste zweier Kameraden besonders gewürdigt geworden. Die erste Auszeichnung erhielt Gemeindebrandinspektor Johannes Fisch. Kreisbrandmeister Bernd Krause verlieh ihm das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Bronze in Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens.

Bernd Krause nannte Johannes Fisch ein „gutes Beispiel für positive Arbeit“. Seit dem 1. Januar 1980 ist Fisch Mitglied der Löschgruppe Wenholthausen. Nach zahlreichen Lehrgängen und Beförderungen übernahm er 1989 für insgesamt 19 Jahre die Einheitsführung der Löschgruppe Wenholthausen. Im Januar 1991 wurde Johannes Fisch zum stellvertretenden Wehrführer der Gemeinde Eslohe ernannt und setzte in dieser Funktion 12 Jahre lang einige Impulse gesetzt. Wehrleiter Christof Hoffmann dankte Johannes Fisch für seine 35-jährige Tätigkeit als Führungskraft, in denen er immer geschätzt und gefragt war. „Johannes Fisch war der ruhige Pol, der Fels in der Brandung, der mit klarem Blick und hoher Fachkompetenz die jeweilige Lage im Griff hatte“, so Hoffmann.

Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen in Silber

Der stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwart Unterbrandmeister Dennis Schweinsberg erhielt die zweite besondere Auszeichnung des Abends. Vom Kreisjugendfeuerwehrwart Patrick Göbel wurde Schweinsberg mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen in Silber für Verdienste um den Aufbau und die Förderung der Jugendfeuerwehr NRW ausgezeichnet. Schweinsberg trat im August 2000 in die Jugendfeuerwehr ein.

Engagement, Ehrgeiz und Herzblut

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres wurde er in die Einsatzabteilung der Löschgruppe Cobbenrode übernommen und nahm sodann zehn Jahre die Aufgabe als Betreuer und Ausbilder in der Jugendfeuerwehr wahr. Im Januar 2017 erfolgte dann seine Bestellung zum stellvertretenden Gemeindejugendfeuerwehrwart, die er bis heute pflichtbewusst und vorbildlich ausübt. „Dennis Schweinsberg ist ein verlässlicher Kamerad, der mit viel Engagement, Ehrgeiz und Herzblut sich den Aufgaben in der Jugendfeuerwehr stellt und diese ausführt“, heißt es in der Laudatio.

