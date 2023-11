Zwei Menschen stecken in Hochhaus in Meschede im Aufzug fest

Alarm für die Feuerwehr in Meschede: Menschen stecken im Aufzug fest.

Meschede. Alarm für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Meschede: Zwei Menschen stecken in einem Hochhaus im Aufzug fest.

Die Feuerwehr musste zwei Menschen in Meschede aus einem gesteckengebliebenen Aufzug retten. Der Löschzug Meschede, der Rettungsdienst und die Polizei wurden dafür am Dienstag gegen 12.15 Uhr in die Weidenstraße gerufen.

Die beiden Personen konnten unverletzt befreit werden.

