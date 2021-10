Für die geplanten Dorfplätze in Calle und Wallen steht der Baustart an: Die Aktiven der Heimat- und Ortsgemeinschaft Calle-Wallen werden sich ehrenamtlich in den Bau mit einbringen.

Projekte Zwei neue Dorfplätze entstehen bis 2022 in Calle und Wallen

Calle/Wallen. Die Stadt Meschede und die Dorfgemeinschaften haben sich abgestimmt: In Calle und Wallen sollen zwei neue Dorfplätze entstehen. Die Pläne.

Jetzt kann es losgehen: Gemeinsam werden sich in den kommenden Wochen und Monaten die Bürgerinnen und Bürger von Calle und Wallen sowie die Stadt Meschede für die neuen Dorfplätze in Calle und Wallen ins Zeug legen. In einem gemeinsamen Treffen der Stadtverwaltung und der Dorfgemeinschaft ging es jetzt um die „Feinabstimmung“ für den Baustart.

Eigenleistung ein Thema

Auf Einladung der Heimat- und Ortsgemeinschaft Calle-Wallen waren in dem Gespräch in Wenks Stuben zum einen die finale Planung, aber auch der weitere Ablauf an Eigenleistungen durch die Dorfgemeinschaft sowie die Materialbestellungen Thema.

Der Vorsitzende der Heimat- und Ortsgemeinschaft, Ortsvorsteher Martin Eickelmann, freute sich über die Teilnahme der interessierten Bürgerinnen und Bürger: „Wir werden noch im Oktober beginnen und hoffen dann auf breite Unterstützung aller Bewohner unserer Ortschaften.“

Rodungsarbeiten zum Auftakt

Den Auftakt sollen Rodungsarbeiten auf den beiden Flächen machen - Helferinnen und Helfer, die dafür mit anpacken möchten, können sich bei Martin Eickelmann melden. Der Dorfplatz Calle soll im Bereich der Kirche zwischen Ehrenmal und Severinushaus bzw. westlich davon entstehen. Im Westen der Fläche - im Anschluss an die Treppenanlage zur Kirche - ist eine Aufenthaltsfläche geplant. Sie soll mit sechs Bäumen bestückt werden, die die sechs Ortsteile des Kirchspiels Calle symbolisieren. Im westlichen Bereich ist ein Kinderspielplatz vorgesehen.

>>> Lesen Sie auch: Wieso die Spritpreise in Meschede vergleichsweise hoch sind <<<

In Wallen soll der Dorfplatz Wallen im Einmündungsbereich der Caller Straße in den Hallohweg angelegt werden. Vorgesehen ist auf einer nahezu quadratischen Fläche im hinteren Grundstücksbereich - geschützt zur Straße hin - einen kleinen Aufenthaltsbereich mit zwei Bänken zu schaffen. Zwei Stützmauern begrenzen zwei strahlenförmig angelegte Wege, die sich zum Bürgersteig hin öffnen. Zwischen den beiden Wegen befindet sich dann eine dreieckige Rasen- und Staudenfläche.

Bis Herbst 2022

Fertiggestellt sein sollen die neuen Dorfplätze in Calle und Wallen voraussichtlich im Herbst 2022.

Insgesamt sollen beide Dorfplätze - inklusive Spielgeräte - rund 310.000 Euro kosten. Rund 192.000 Euro davon können aus Fördermitteln des Programms „Dorferneuerung 2021“ gedeckt werden, das das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen aufgelegt hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland