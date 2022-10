Zwei neue Flüchtlingsunterkünfte in Schmallenberg

Schmallenberg. Der Rat der Stadt Schmallenberg hat für zwei neue Flüchtlingsunterkünfte gesorgt. Das ist konkret geplant.

Der Rat der Stadt hat für zwei neue Flüchtlingsunterkünfte gesorgt, eine in Bad Fredeburg, die andere in Bödefeld. Die Unterkunft im Sauerland Alpin Hotel in Grafschaft fällt am dem 31. Oktober weg.

In den Flüchtlingsunterkünften der Stadt leben zurzeit 169 Personen unterschiedlicher Nationalitäten. Zudem leben in Schmallenberg 223 Geflüchtete aus der Ukraine in Gastfamilien und in privat angemieteten Wohnungen. Die Wohnangebote der Gastfamilien stehen häufig vor ihrer Auflösung, so dass sich zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine auf Wohnungssuche befinden.

Der Zulauf aus der Ukraine hält weiterhin an. Häufig reisen Verwandte bereits hier lebender Ukrainer nach, welche dann unmittelbar im Sozialamt vorsprechen. Ansonsten ist die Landesaufnahmeeinrichtung in Bochum erster Anlaufpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine. Von Bochum aus werden sie den Kommunen zugewiesen.

Am November keine Unterbringung mehr im Sauerland Alpin Hotel

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt zum 31. Oktober den Betrieb der zentralen Unterbringungseinrichtung im „Sauerland Alpin Hotel“ in Grafschaft ein. Diese Unterbringungseinrichtung wurde seit dem ersten Mai vorübergehend zu 50 Prozent auf die Aufnahmequote der Stadt Schmallenberg angerechnet, was dazu führte, dass die Zuweisungen vorübergehend ausgesetzt waren.

>>> Lesen Sie auch: Metzgerei Merte blick auf Energiekrise <<<

Mit Schließung dieser zentralen Unterbringungseinrichtung entfällt diese Anrechnung, so dass sich ab dem ersten November eine Aufnahmeverpflichtung von rund 140 Personen für die Schmallenberg ergibt.

Da fortlaufend mit Zuweisungen zu rechnen ist, müssen weitere Kapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen verschiedener Nationalitäten vorgehalten beziehungsweise geschaffen werden. In diesem Sinne ist die Verwaltung fortlaufend mit der Akquise adäquater Unterkünfte beschäftigt.

Unterkünfte in Bödefeld und Bad Fredeburg

Angesichts der erwarteten Flüchtlingszuweisungen wird im Stadtgebiet dringend eine größere Einrichtung benötigt. Nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten und Unterbringungsmöglichkeiten hat der Rat der Stadt Schmallenberg am 29. September den Kauf des Landgasthofes „Schmidt-Mühle“ in Bad Fredeburg sowie die Anmietung der Immobilie „Tausend Berge Sauerland“ in Bödefeld beschlossen. Im Landgasthof Schmidt-Mühle stehen 19 Einzel-/Doppelzimmer und sechs Ferienwohnungen zur Verfügung. Diese werden inklusive Mobiliar übernommen und sind ab ersten November bezugsfertig.

Der Rat hat entschieden diese Unterkunft für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Danach soll sich im Sinne des Kernorts Bad Fredeburg eine adäquate Nachfolgenutzung anschließen. Die Lage und Grundstücksgröße bieten durchaus Entwicklungsperspektiven in Sinne der Ortsentwicklung. Die Nähe zum Musikbildungszentrum lässt ferner Überlegungen zu, das Objekt gegebenenfalls als Ergänzung der Akademie mit zusätzlichen Übernachtungs- und Freizeitmöglichkeiten zuzuordnen.

In der Immobilie „Tausend Berge Sauerland“ in Bödefeld stehen zum ersten November 40 Betten zur Anmietung zur Verfügung.

Auch die Turnhalle der Valentinsschule ist weiterhin für die Nutzung als Unterkunft für geflüchtete Menschen vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland