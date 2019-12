Zwei neue Gesichter beim Projekt CariBIC in Eslohe

Zwei neue Gesichter beim Quartiersprojekt CariBIC in Eslohe: Von links Steffi Habbel und Nela Niße, die die Arbeit von Jennifer Klagges (rechts im Bild) übernehmen.

Eslohe. Das Begegnungs- und Informationszentrum der Caritas hat sich in der Gemeinde Eslohe etabliert. Jetzt kommen zwei neue Gesichter dazu.

Das seit drei Jahren bestehende Quartiersprojekt CariBIC in Eslohe bekommt im Rahmen der Erweiterung und Verlängerung zwei neue Gesichter. Nela Riße und Steffi Habbel werden zukünftig die Arbeit von Jennifer Klagges übernehmen. Das Begegnungs- und Informationszentrum der Caritas hat sich mittlerweile gut in der Gemeinde Eslohe etabliert. Bisher konnten etliche Beratungen, Aktivitäten und Veranstaltungen durchgeführt und damit vielen Menschen mit Unterstützungsbedarf geholfen werden.

Thema Mobilität

Das zunächst auf drei Jahre ausgelegt Projekt wurde nun um weitere zwei Jahre verlängert. Dies wird durch die deutsche Fernsehlotterie ermöglicht. Neben dem ursprünglichen Schwerpunkt, dem Aufbau einer Anlaufstelle für Senioren und pflegenden Angehörige, kümmert sich das Quartiersprojekt jetzt zusätzlich um das Thema Mobilität in der Gemeinde Eslohe.

Vielfältige Angebote sind hierzu bereits angedacht, unter anderem ein Sammeltaxi für Senioren in Kooperation mit „Leader“. Dieses soll Teilhabe ermöglichen und Angehörige, die in der Regel Fahrdienste übernehmen, entlasten. Zudem planen die zwei neuen Quartiersmanagerinnen ein Fahrsicherheitstraining und eine Schulung zum Umgang mit E-Bikes.

Bestehende Angebote wie z. B. das Leihgroßelternprojet, das Café Plus sowie der Nähtreff werden selbstverständlich weitergeführt. Letzterer würde sich nach wie vor freuen, neue Nähbegeisterte in seiner Gruppe begrüßen zu dürfen.

Wer Interesse hat, sich in der Arbeit des Begegnungszentrums miteinzubringen, an den oben genannten Aktivitäten teilzunehmen oder Wünsche und Ideen für Angebote in der Gemeinde hat, der kann sich gerne im CariBIC melden: n.riße@caritas-meschede.de, oder s.habbel@caritas-meschede.de, .