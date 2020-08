Zwei Neuinfektionen und drei Genesene: Corona im HSK

Ein Labortechniker extrahiert einen Teil eines sich in der Entwicklung befindlichen, möglichen Covid-19-Impfstoffs während eines Tests. Die aktuellen Corona-Zahlen für den Hochsauerlandkreis liegen vor.

Meschede. Es gibt 58 Infizierte - und niemand wird stationär behandelt. Die aktuellen Corona-Zahlen für das Hochsauerland liegen vor.

Zwei neue Infizierte - aber drei Genesene: Die Corona-Bilanz für den Hochsauerlandkreis. Am Mittwoch, 19. August, 9 Uhr, gibt es damit 58 Infizierte, 714 Genese sowie 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

790 Fälle im Hochsauerlandkreis

Stationär wird keine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 790.

Nachdem am Dienstagnachmittag eine Erzieherin eines Städtischen Kindergartens in Brilon-Hoppecke positiv getestet worden, hat das Fallmanagement des Gesundheitsamtes nach seiner Prüfung 39 Kinder und 11 Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt. Der Kindergarten ist seit Mittwoch geschlossen. Die Testungen werden in den nächsten Tagen stattfinden.