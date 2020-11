Zwei Rollerdiebstähle in der Mescheder Gartenstadt

Meschede. Zweimal haben Diebe in der Mescheder Gartenstadt zugeschlagen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

In der Nacht zum Samstag hatten es unbekannte Täter auf zwei Roller in der Mescheder Gartenstadt abgesehen. Einen Roller, der zuvor am Lanfertsweg entwendet worden war, fanden Zeugen am Samstagmorgen mit geknackten Lenkradschloss auf einer Grünfläche zwischen Lanfertsweg und Fachhochschule. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr.

Zweiter Roller bleibt verschwunden

Verschwunden bleibt allerdings ein weiterer Roller. Unbekannte Täter hatten den schwarzen 50er-Roller (Taizhou Chuani Digita 51) ebenfalls am Lanfertsweg entwendet. Der Roller wurde dort am Freitagabend an einem Fahrradständer verschlossen abgestellt. Der Diebstahl wurde erst am Sonntagnachmittag bemerkt. An dem entwendeten Roller war das Versicherungskennzeichen 602UTH angebracht.

Zeugen sahen diesen Roller am Samstagmittag noch auf dem Garagenhof der Häuseranlage am Ende des Lanfertswegs. Dort konnte das Moped allerdings am Sonntag nicht mehr gefunden werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.