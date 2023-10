Zwei Schwerverletzte nach Überholvorgang auf dem Radweg

Schmallenberg. 64-jährige Frau kracht in entgegenkommenden 70-jährigen Radler. Beide mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf dem Radweg zwischen Dorlar und Mailar wurden am Montagmittag zwei Personen schwer verletzt. Laut Bericht der Polizei wollte eine 64-jährige Frau aus Rüthen eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin überholen - und krachte dabei in einen ihr entgegenkommenden 70-jährigen Fahrradfahrer aus Eslohe. Beide stürzten und mussten anschließend aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert werden. (red)

