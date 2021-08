Zwei Verletzte auf Ruhrtalradweg bei Meschede

Wehrstapel. Zwei Teilnehmer aus einer Fahrradgruppe sind bei einem Unfall auf dem Ruhrtalradweg in Wehrstapel bei Meschede verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.55 Uhr am Ortsausgang in Wehrstapel, so die Polizei in Meschede. Dort wollte ein 57 Jahre alter Mann aus Dortmund abbiegen. Dabei fuhr ein 54-Jähriger aus Herdecke auf ihn auf und stürzte. Der Herdecker wurde dabei schwer verletzt. Der Dortmunder kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht.

