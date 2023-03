Zwei Warnungen des Wetterdienstes für den Hochsauerlandkreis

Meschede. Für den Hochsauerlandkreis gibt es gleich zwei amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es ist ungemütlich draußen rund um Meschede.

Der Deutsche Wetterdienst hat zwei amtliche Warnungen für den Hochsauerlandkreis herausgegeben. Betroffen sind auch Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Demnach muss am Dienstag zunächst mit Sturmböen gerechnet werden - tatsächlich ist es draußen sehr windig.

Äste können herabstürzen

„In Schauernähe treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Die möglichen Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, so der Hinweis.

Damit nicht genug: In der Nacht zum Mittwoch muss mit Frost und daher mit Glätte im Hochsauerlandkreis gerechnet werden: Die Warnung gilt von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr. Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -4 °C auf.

Schneeschauer in der Region

Am Mittwoch zeigt sich das Sauerländer Wetter spätwinterlich, so unser Wetter-Experte Julian Pape. Dabei ziehen immer mal wieder einige Schneeschauer über die Region hinweg, in höheren Lagen bleibt der Schnee auch liegen. Die Temperaturen erreichen dazu am Kahlen Asten rund 0 Grad, im Tal sind es meist zwischen 3 und 6 Grad.

