Zweimal Katzen-Alarm für die Feuerwehr in Meschede

Meschede/Remblinghausen. Einsätze für die Feuerwehren in Meschede und in Remblinghausen - zwei davon waren mit tierischer Ursache.

Gleich zweimal beschäftigten Katzen am Sonntag die Feuerwehr in Meschede.

Um 15.15 Uhr musste dabei sogar die Drehleiter ausrücken, um damit eine Katze an der Schützenstraße zu retten. Etwa zweieinhalb Stunden später erneut Katzen-Alarm: Auf der Warsteiner Straße sollten sich Katzen auf der Fahrbahn befinden - als Feuerwehr und Polizei um kurz vor 18 Uhr eintrafen, wurden aber keine Katzen gesichtet.

Auch die Löschgruppe Remblinghausen musste am Sonntag ausrücken: In Baldeborn wurde um 10.45 Uhr eine durch Betriebsmittel verschmutzte Straße gemeldet. Der Löschzug Meschede ist gegen 18.45 Uhr noch einmal gerufen worden: An einer Wohnung an der Nelkenstraße unterstützte er den Rettungsdienst, um bei einem Patienten die Tür zu öffnen.

