Zweimal Öl-Alarm bei der Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede

Freienohl/Meschede. Die Feuerwehren im Stadtgebiet Meschede sind zweimal alarmiert worden: Jeweils war Öl ausgelaufen - unter anderem auf der Ruhr.

In Freienohl rückte der Löschzug am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in die Bahnhofstraße aus. Dort in der Nähe schwamm Öl auf der Ruhr. Auch die Polizei und die Untere Wasserbehörde waren vor Ort.

Auch in Meschede musste der Löschzug kurz danach gegen 19.45 Uhr zu einem ähnlichen Einsatz: Am Stimm-Stamm war Öl nach einem Motorschaden an einem Fahrzeug ausgelaufen.