Zweiter Corona-Fall: Bödefelder Kita bleibt geschlossen

Bödefeld. Die Kita muss weiterhin geschlossen bleiben. Wann wieder geöffnet wird und wie man sich für das neue Kita-Jahr anmelden kann.

Aufgrund eines weiteren positiven Corona-Tests muss die katholische Kindertagesstätte St. Cosmas und Damian in Bödefeld eine weitere Woche geschlossen bleiben. Das teilte Julia Reuther, Regionalleitern der katholischen Kitas im Raum Schmallenberg mit. Der erste positive Corona-Fall war vor knapp einer Woche bei einem Kind in der Kindertagesstätte aufgetreten. Daraufhin wurde die gesamte Kita mit drei Gruppen und insgesamt 61 Kindern geschlossen.

Nur zwei der insgesamt dreizehn Erzieherinnen befanden sich demnach nicht in Quarantäne. Doch damit geht es nun weiter, da ein zweites Kind positiv getestet wurde. Reuther: „Wir verlängern die Schließung nun um eine Woche. Die Kindertagesstätte bleibt vorerst, sofern es keine neuen Fälle gibt, bis zum 4. November geschlossen. Alles schiebt sich also eine Woche nach hinten.“

Anmeldungen verschoben

Sofern es keine neuen Fälle gebe, werde am 5. November wieder geöffnet. Bis dahin sei aber auch weiterhin eine Bedarfsgruppe geöffnet.

Reuther: „Die Anmeldungen für das kommende Kita-Jahr, die eigentlich vom 2. bis 6. November hätten stattfinden sollen, verschieben sich damit auch um eine Woche.“ Wer sein Kind in der Kindertagesstätte St. Cosmas und Damian in Bödefeld anmelden möchte, kann dies in der Woche vom 9. bis zum 13. November in der Zeit von 9 bis 12 Uhr vor Ort tun.

