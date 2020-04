22-jährige Frau aus Moers treibt Einbrecher in die Flucht

Moers. Am Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Wohnung in Moers einzubrechen. Aber: Er hat dabei wohl nicht mit der Frau gerechnet.

Am Dienstagvormittag gegen 11.35 Uhr hat eine 22-jährige Moerserin in einem Wohnhaus an der Baerler Straße einen Unbekannten bemerkt, der sich an der Wohnungstür zu schaffen machte. Als die Frau von innen gegen die Tür schlug und die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann.

Beschreibung: 170 cm groß, jung, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit blauem Cappy, blauer Jeans und einem blauen Pullover. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Moers, 02841/171-0.