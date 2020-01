Kamp-Lintfort. In der Kamp-Lintforter Stadthalle waren seit 1967 Größen aus Politik und Showgeschäft zu Gast. Heute kommen Schüler in der Halle ins Schwitzen.

Die Stadthalle Kamp-Lintfort hat schon vieles gesehen, seit sie 1967 als Aula fürs Gymnasium aber auch als Halle für städtische Veranstaltungen eingeweiht wurde. Da kamen Politiker wie Willy Brandt oder Hannelore Kraft, aber auch namhafte Künstler. Wer sich für die bewegte Geschichte der Stadthalle interessiert, kann sich jetzt, kurz nach Modernisierung und Wiedereröffnung, in einer Ausstellung im Foyer informieren. Auf zehn Tafeln hat Stadtarchivar Dr. Martin Klüners alles Wichtige zusammengetragen und dokumentiert.

Beim Rundgang berichtet Beigeordneter Dr. Christoph Müllmann, dass die Räume für das Gymnasium in der alten Marienschule bereits 1964 zu klein geworden seien. Das Kamp-Lintforter Architekturbüro mit

Stadtarchivar Dr. Martin Klüners hat die Ausstellung über die Stadthalle zusammengestellt. Foto: Volker herold / FFs

Friedrich-Wilhelm Müller erhielt den Zuschlag für den Bau am Rande des Stadtzentrums. Müller erstellte ein für damalige Zeiten hochmodernes Schulgebäude samt der separaten Aula mit Foyer und großem Saal, die auch für städtische Veranstaltungen dienen sollten. 7,5 Millionen Euro kostete das gesamte Projekt. „Die Aula erfüllt die Aufgabe einer modernen Stadthalle“, titelte die NRZ am 11. Dezember 1967. Und Schuldirektor Hugo Hartfeld lobte, der Bau sei „frei von überholten und falschen Formen“ – das alles in der Ausstellung zu sehen.

Auch im Bild: Alfred Brienen, bekannter SPD-Politiker, als Hausmeister der neuen Schule, wie er eifrig am modernen Mischpult schaltet und waltet. 1992 kam mit der Gesamtschule eine weitere Schule am Standort hinzu. Auch eine Mensa gibt es heute dort. „Aber auch alle anderen Schulen kommen mit ihren Veranstaltungen gern in die Stadthalle“, sagt Klüners.

Ebenso zu sehen: Die Stadthalle als kultureller Mittelpunkt der Stadt. Da kamen Größen wie Iris Berben, Horst Janson oder Thekla-Carola Wied. Der Saal fasse heute gut 700 Zuschauer, wie Kulturamtsleiterin Petra Niemöller weiß.

Politiker machten Furore

Tatsächlich waren es Politiker, die Furore machten. Wie Willy Brandt, der im Wahlkampf 1972 wiedergewählt werden wollte – und es dann auch wurde. Der pafft auf einem der Bilder ganz lässig eine Zigarette. Auch Hans-Jochen Vogel, der für die SPD 1983 gegen Kohl antrat, oder Hannelore Kraft (2010) kamen in die Bergbaustadt. Schulen, Vereine, Kitas oder Firmen buchen den Saal oder das Foyer. „Aber hier werden auch Abitur-Arbeiten geschrieben“, ergänzt Müllmann. Bewirtschaftet wird die Halle heute von einem Betrieb. Das Kulturprogramm, weiß Petra Niemöller, präsentiere auch diesmal wieder Highlights: „Beispielsweise ist das Ensemble der Düsseldorfer Springmaus Freitag, 31. Januar, hier. Die Vorstellung ist ausverkauft“, freut sie sich.