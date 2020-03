Wer bekommt das Areal des ehemaligen Finanzamtes in Moers? Die SPD will jetzt Klarheit haben.

Stadtentwicklung Altes Finanzamt in Moers: Die SPD will Klarheit haben

Moers. Welcher Investor kommt beim Areal des alten Finanzamtes in Moers zum Zuge?Nach dem NRZ-Bericht will die SPD Klarheit haben – und übt Kritik.

Die unklare Situation beim ehemaligen Areal des Finanzamtes in Moers beschäftigt jetzt auch die SPD.

Nach dem NRZ-Bericht vom Mittwoch teilt der heimische Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterkandidat Ibrahim Yetim mit: „Schon beim völlig überhasteten Umzug hat sich der CDU-Bürgermeister vom CDU-Finanzminister übergehen lassen. Der Bürgermeister muss jetzt erklären, wie er gewährleisten will, dass die Entscheidung des Moerser Rates umgesetzt wird.“

Der Fraktionsvorsitzende Atilla Cikoglu wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Ich erwarte nun einen Sachstandsbericht der Verwaltung und eine konkrete Aussage des BLB zu dem, was denn nun ist und wie es weitergeht.“

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes hatte dem Moerser Investor GwB einen Kaufvertrag für das Gelände angeboten. Die GwB hatte das höchste Gebot beim Bieterwettbewerb abgegeben. Die Politik in Moers hatte sich aber per Ratsbeschluss für einen Düsseldorfer Investor entschieden.