Am Rayener Berg in Neukirchen-Vluyn ist Sepp im Einsatz

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn wird am Rayener Berg aufgeräumt. Im Naturschutzgebiet müssen Stämme aus dem Wald. Dabei hilft ein ganz besonderer Arbeiter.

Sepp rührt sich nicht von der Stelle, wartet geduldig, bis das Kommando von Georg Stevens kommt: „Wirr.“ Es ist tschechisch und bedeutet „lauf los“. Der 13-jährige Kaltblüter ist ein Rückepferd und räumt momentan das Naturschutzgebiet Rayener Berg in Rayen auf. Rund 60 Festmeter (Kubikmeter) Amerikanische Roteichen ließ der Regionalverband (RVR) Ruhr Grün hier fällen. Und irgendwie müssen die Stämme aus dem Waldgebiet.

Zum ersten Mal setzte Andrea Zimmermann, Revierleiterin Team Waldbewirtschaftung West, Pferde ein: „Der Rayener Berg ist ein Naturschutzgebiet. Pferde schonen den Boden.“

Und nicht nur das, Pferde brauchen eine wesentlich schmalere Rückegasse als eine Maschine, schonen damit angrenzende Bäume und Sträucher – und sie sind CO2-neutral. Würde in einem größeren Gebiet Holz geerntet, müsste bei einem Pferd die Gasse nur alle 40 Meter, bei einer Maschine bereits alle 20 Meter angelegt werden.

Rückepferd Sepp, Pferdeführer Georg Stevens und RVR-Försterin Andrea Zimmermann. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Sepp ist an diesem Tag sehr mobil, er marschiert fleißig vorwärts, selbst wenn ein Baumstamm von zirka vier Metern Länge und etwa 50 Zentimetern Durchmessern an Zugleinen hängt, die wiederum an dem sogenannten Kumt, ein steifer gepolsterter Ring um Hals und Schulter des Pferdes, befestigt sind.

Baumstamm für Baumstamm zieht das Pferd zum Rand des Geländes, wo Markus Ettwig wartet. Mit einer sogenannten Rückemaschine schichtet er die Baumstämme aufeinander, zu einem Polter, wie es in der Fachsprache heißt.

Georg Stevens hat den Fuchs zweieinhalbjährig von einem Anbieter im bayerischen Wald nahe der Grenze zur Tschechoslowakei gekauft – und spricht deshalb auch tschechisch mit dem Wallach: Wirr für losgehen, Hoh für Anhalten, Hot für rechts herum und Vista für links herum.

Gehalten wird Sepp nur mit einer Leine. Diesen sogenannten Stoßzügel braucht Georg Stevens allerdings kaum. Er und Sepp sind ein eingespieltes Team. Die Stimme reicht, um das etwa 800 Kilogramm schwere Tier mit einem Stockmaß von ungefähr 1,62 Metern zu dirigieren. Schließlich ist Sepp ausgebildet, lernte die Grundbegriffe des Fahrens mit der Kutsche und der Arbeit mit Pferden am Boden.

Am Rayener Berg wurden Roteichen gefällt

Georg Stevens machte erst vor zwei Jahren sein zwölf Jahre ausgeübtes Hobby zum Beruf, betreibt mit Ehefrau Nicola Basten in Alpen-Veen die Fuhrhalterei „Die starke Truppe“, bietet nicht nur die Holzernte, sondern zudem unter anderem Kutsch- und Planwagenfahrten an. Als Rückepferd arbeitet Sepp etwa drei Stunden am Vormittag, bekommt in der einstündigen Mittagspause Wasser, Heu und Kraftfutter und zieht am Nachmittag noch einmal etwa zwei Stunden Baumstämme, bevor es im Pferdhänger nach Hause geht.

Etwa eine Woche ist Sepp am Rayener Berg im Einsatz. Die gefällten Amerikanischen Roteichen haben übrigens eine ganz bestimmte Qualität, die ein Kunde wünschte. Andrea Zimmermann erklärt: „Holz wird in Sortimente, wie es in der Fachsprache heißt, eingeschnitten. Die Sortimente richten sich danach, wie das Holz verwertet werden soll.“

Aus den Bäumen am Rayener Berg wird Sägeholz entstehen, das zu Tischen oder Parkett verarbeitet wird. Deshalb hat ein Stamm eine Länge von etwa vier Metern und einen Durchmesser von 40 bis 50 Zentimetern – ein Stamm, den Sepp alleine ziehen kann. Auf dem weichen Waldboden kann das Pferd eine Last mit der Schwere seines eigenen Gewichtes abschleppen.

Der Kaltblüter ist ein übrigens Noriker, eine alte Rasse, die hauptsächlich in Österreich und Bayern gezüchtet wird. Der 13-Jährige eignet sich allerdings nicht nur als Rücke- und Kutschpferd. Er ist auch ein Reitpferd.

Georg Stevens: „Wenn er allerdings die ganze Woche gearbeitet hat, muss er am Wochenende nicht mehr geritten werden. Dann geht er nur auf die Weide.“