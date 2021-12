Auch in Neukirchen-Vluyn fällt der Rosenmontagszug aus

Neukirchen-Vluyn. Vlü-Ka-Ge und Stadt sagen einvernehmlich und „schweren Herzens“ den Rosenmontagszug ab.

Nachdem er schon in der vergangenen Session nicht durch die Stadt rollen konnte, wird es auch im kommenden Februar keinen Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn geben. Darauf haben sich die Stadtverwaltung und der Vorstand der Neukirchen-VLÜ-KA-GE einvernehmlich verständigt. „Schweren Herzens und mit großem Bedauern für das wichtige Brauchtum dieser Stadt haben wir uns dazu entschlossen, in 2022 keinen Rosenmontagszug durchzuführen“ gaben VLÜ-KA-GE-Präsident Jörg Thiem und Bürgermeister Ralf Köpke gemeinsam bekannt. „Aufgrund der hochdynamischen explodierenden Infektionslage möchten wir ein klares Zeichen setzen in dieser Zeit: Die Gesundheit der Menschen geht vor.“

