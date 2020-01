Auf das Finanzamt Moers sollen Büros und Wohnungen folgen

Langsam nimmt die Zukunft des ehemaligen Finanzamt-Grundstücks Gestalt an – auch wenn es noch unterschiedliche Pläne gibt. Im nicht-öffentlichen Teil des Ausschusses für Stadtentwicklung wurden jetzt drei Entwürfe vorgestellt.

Dem Vernehmen nach sollen die Vorschläge unterschiedlich mit den Gebäuden umgehen. In einem Fall werden sie komplett abgerissen, in anderen nur teilweise. Wohnungen in bis zu dreistelliger Zahl sehen alle Entwürfe vor, ebenso die Ansiedlung von Gewerbe sowie von Dienstleistung an der Stelle des ehemaligen Kantinentraktes des Finanzamtes. In einem Plan ist auch von einer großen Tiefgarage die Rede.

Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, will die Stadtspitze den Prozess beschleunigen. Schon in der Ratssitzung am 12. Februar soll entschieden werden.

Eigentümer von Fläche und Immobilien ist das Land Nord-Rhein-Westfalen, da das Finanzamt Kamp-Lintfort eine Landesbehörde ist. (wit)