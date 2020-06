Bahn baut: Zwischen Moers und Duisburg fallen viele Züge aus

Moers. Die Deutsche Bahn arbeitet im Juni auf der Strecke Moers – Duisburg. Deshalb fallen Züge aus, es fahren Busse. Die Nordwestbahn hat die Details.

Weil die Deutsche Bahn vom 16. bis 19. Juni auf den Linien RB 31 (Der Niederrheiner) und RE 44 (Fossa-Emscher-Express) auf einzelnen Streckenabschnitten arbeitet, kommt es zu Beeinträchtigungen mit Verspätungen und Zugausfällen. Die Nordwestbahn (NWB) richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Von Moers nach Duisburg Hbf werden einige Zugverbindungen ersatzlos gestrichen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf den jeweiligen Folgetakt auszuweichen. Diese Zugverbindungen verkehren zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten von bis zu acht Minuten. Fahrgäste aus Moers können den Ersatzverkehr der Linie RE 44 nach Rheinhausen nutzen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Moers zur Minute 23. Es wird direkt Rheinhausen angefahren, an den Ersatzhaltestellen der Linie RB 31, also in Trompet und Rumeln, ist kein Ein- und Ausstieg möglich.

Von Duisburg nach Moers

Von Duisburg Hbf nach Moers werden einige Zugverbindungen gestrichen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf den jeweiligen Folgetakt auszuweichen. Fahrgäste aus Rheinhausen können den Ersatzverkehr der Linie RE 44 nach Moers nutzen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Rheinhausen zur Minute 09. Es wird direkt Moers angefahren, an den Ersatzhaltestellen der Linie RB 31, also in Rumeln und Trompet, ist kein Ein- und Ausstieg möglich.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni kann zudem die NWB 75126 den Bahnhof Trompet nicht anfahren (Abfahrt in Duisburg um 00.10 Uhr. Von Duisburg Hbf bis Rumeln fährt der Zug nach dem regulären Fahrplan. In Rumeln besteht Anschluss an den Ersatzverkehr mit Bussen nach Trompet.

Fahrgäste mit Ziel Moers, Rheinberg, Millingen, Alpen und Xanten sind von der Sperrung nicht betroffen und können umsteigefrei an ihr Ziel gelangen. Fahrgäste, die in Trompet ihre Reise beginnen, nutzen bitte bis Moers den Ersatzverkehr. In Moers besteht Anschluss an die reguläre Zugverbindung nach Xanten.

Die Haltestellen der Ersatzbusse: Moers: Haltestelle Bahnhof, Bussteig 5c; Trompet: Haltestelle Bahnhof; Rumeln: Haltestelle Bahnhof.

Änderungen beim Fossa-Emscher-Express

Auf der Linie RE 44 (Fossa-Emscher-Express) kann der Bahnhof Moers nicht angefahren werden. Zudem kommt es zu vereinzelten Fahrzeitabweichungen. Für die ausfallenden Verbindungen richtet die Nordwestbahn einen Schienenersatzverkehr ein. Zusätzlich kommt es am 19. Juni zu Zugausfällen zwischen Duisburg und Bottrop.

Von Moers bis Rheinhausen ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Rheinhausen besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der RE 44 bis Bottrop Hbf.

Am 19. Juni kommt es bei der NWB 75247, planmäßige Abfahrt 23.05 Uhr ab Duisburg Hbf, zusätzlich zu einem Zugausfall auf dem Streckenabschnitt von Duisburg Hbf nach Bottrop Hbf. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Bei den Zügen NWB75215 und NWB75217, Abfahrt um 06.56 Uhr und 7.56 Uhr ab Rheinhausen, kann es während der gesamten Baumaßnahme zu einer Abfahrts- und Ankunftsverspätung bis zu sechs Minuten kommen.

Von Bottrop nach Moers

Von Bottrop Hbf bis Rheinhausen fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Rheinhausen besteht Anschluss an die Busse des Ersatzverkehrs nach Moers. Am 19. Juni kommt es bei der NWB75246, Abfahrt 23.33 Uhr ab Bottrop Hbf, zusätzlich zu einem Zugausfall auf dem Streckenabschnitt von Bottrop Hbf nach Duisburg Hbf. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Die Haltestellen der Ersatzbusse: Moers: Haltestelle Bahnhof, Bussteig 5c; Rheinhausen: Haltestelle Bahnhof; Duisburg Hbf: Haltestelle Neudorfer Str.; Oberhausen: Haltestelle Hauptbahnhof, Bussteig 10; Oberhausen-Osterfeld Süd: Haltestelle Osterfeld Süd Bf; Bottrop-Vonderort: Haltestelle Vonderort Bf auf der Vonderbergstraße; Bottrop Hbf: Haltestelle Bottrop Bahnhof.

Beide Ersatzfahrpläne sind auf www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar. Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf zu melden).