Begeisterndes Oratorium von Bach in der Stadtkirche Moers

„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!“ Triumphierende Trompeten, energisch einstimmende Flöten, Oboen und Streicher, dröhnende Pauken und ein jubelnder Chor. So begann am Sonntag in der Evangelischen Stadtkirche ein festliches Konzert, mit dem das Orchester an der Stadtkirche, unterstützt durch einen extra zu diesem Anlass gegründeten Projektchor, musikalisch den Ausklang der Adventszeit feierte.

Unter der Leitung von Stefan Büscherfeld führten 50 Sängerinnen und Sänger, 25 Orchester-Musiker und die Solisten Evelyn Ziegler (Sopran), Cornelia Orendi (Alt), Tobias Glagau (Tenor) und Gregor Finke (Bass) das Weihnachts-Oratorium von Johann Sebastian Bach auf. Das 1734 entstandene Oratorium schildert in sechs Kantaten die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, die Anbetung durch die Hirten und die drei Geschenke bringenden Weisen aus dem Morgenland.

Viele Musiker trugen zum Gelingen des Konzertes bei.

Es zählt zu den bekanntesten geistlichen Vokalwerken und gehört für viele untrennbar zu Weihnachten. Während zu Bachs Zeit jede Kantate einzeln zu den verschiedenen Weihnachtsfeiertagen aufgeführt wurde, werden heute meist die drei ersten an einem Stück gespielt: „Wir wollten aber unbedingt mal vier spielen. Das dauert zwar etwas länger, aber es funktioniert, wie sich heute gezeigt hat“, erklärte Büscherfeld nach einem rundum gelungenen Konzert.

Volle Ränge in der Stadtkirche Moers

Langeweile kam in der komplett besetzten Kirche zu keiner Zeit auf, es war spannend vom ersten bis zum letzten Ton. Dafür sorgten ein stimmlich gut aufgelegter Chor, ein nicht nur in den Solopartien bestens besetztes Orchester und vier Vokal-Solisten, die keine Wünsche offen ließen. Eine Musik, der das Publikum zum Teil mit geschlossenen Augen lauschte und sogar zum Kuscheln geeignet, wie ein junges Paar auf der Empore bewies: „Bach zu hören, ist immer wieder ein Erlebnis.“ – „Gelegenheit zur Besinnung, um sich die eigentliche Bedeutung des Weihnachtsfestes vor Augen zu führen“ – „Alles zusammen schafft eine festliche Atmosphäre, es sind ja auch viele bekannte Lieder dabei“ – „Besinnlicher geht es nicht!“.

So lauteten die Kommentare einiger begeisterter Besucher. „I like this sort of music very much“, fügte auch Joanna aus Norfolk (England), zu Besuch in Moers, lobend bei („Ich mag diese Art von Musik sehr.“) Nach einem mehr als zwei Stunden dauernden Konzert ließ es das Publikum an Beifall für Chor, Orchester und nicht zuletzt die vier Solisten nicht fehlen.

Die Kantaten fünf und sechs gibt es im Januar in Neukirchen-Vluyn

Wer auch die Kantaten fünf und sechs des Oratoriums hören möchte, der kann das bereits am Sonntag, 12. Januar, beim Neujahrs-Konzert des Cölner Barockorchesters und des Chors „Collegium Vocale“ unter Leitung von Hans-Hermann Buyken in der Evangelischen Dorfkirche Neukirchen tun.