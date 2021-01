Bei der VHS Moers/Kamp-Lintfort geht es um "Coronakratie"

Leiterin Beate Schieren-Ohl vor der Zentrale der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort: Am Donnerstag sind die neuen Kurse buchbar, viele sind online.

Moers/Kamp-Lintfort Wegen der Corona-Pandemie finden viele Kurse online statt. Buchungen sind ab Donnerstag möglich, das Semesterthema ist originell.

Wo sonst palettenweise Programmhefte zur Verteilung bereitstehen, herrscht dieses Semester wie schon im vorherigen ungewohnte Leere. Auch zum Frühjahrssemester 2021 verzichtet die vhs Moers – Kamp-Lintfort auf die gedruckte Version des Heftes – keinesfalls aber auf ein Kurs- und Veranstaltungsangebot. Ab Donnerstag, 14. Januar, können sich Interessierte auf der Website der vhs (www.vhs-moers.de) über neue Kurse informieren und online wie auch telefonisch anmelden. Semesterstart ist am Montag, 8. Februar.

„Wir haben unser Programm an keiner Stelle wegen der Pandemie abgespeckt. Im Gegenteil: Es gibt jetzt neben den Präsenzkursen noch mehr Online-Angebote“, versichert vhs-Leiterin Beate Schieren-Ohl in einer Mitteilung der Stadt Moers. „Es ist schwierig, zum wiederholten Mal ein Programm zu planen, wenn niemand weiß, was davon tatsächlich zum jeweiligen Zeitpunkt umgesetzt werden kann.

Die erste Reaktion war: Dann gibt es auch kein Semesterthema. Schlussendlich haben wir aber genau das als Überschrift gewählt“, erläutert Beate-Schieren-Ohl. „Kein Thema“ lautet der Titel für das neue vhs-Semester. Von Februar bis Juni geht es in Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Workshops und Kursen um Dinge, über die man viel zu selten spricht: Dinge, die eben „kein Thema“ sind. Die Überschrift bedeutet also nicht, dass es kein Semesterthema gibt.

In verschiedenen Veranstaltungsformaten geht es unter anderem um Alter, Analphabetismus, Organspende und Rollenbilder. Wie die Pandemie demokratisches Regieren verändert, erfahren Interessierte in der Veranstaltung „Coronakratie“ Anfang März. In einem „Wikipedia-Jubiläums-Workshop“ lernen Nutzer den richtigen Umgang mit dem Lexikon, wie sie mitwirken und ihr Wissen anderen zur Verfügung stellen können.

Hinter „#klimafit“ verstecken sich sechs Kursabende rund um die Grundlagen zu Klima und Klimawandel – teils in Präsenz, teils online. Die vhs-Leiterin klärt auf: „Das ist als Zertifikatslehrgang für engagierte Bürger gedacht, die ihr Umfeld für die Umweltprobleme sensibilisieren wollen. Dies kann zum Beispiel in Jugendgruppen oder bei Freunden und Nachbarn passieren.“

Auch ihr Sprachen-Angebot hat die vhs weiterentwickelt. „Global English“ findet ausschließlich online statt. Dabei gehen neun Dozenten der englischen Sprache auf den Grund und stellen ihre verschiedenen Ausprägungen in unterschiedlichen Nationen dar. Computerkurse und Berufliche Weiterbildung sind ebenfalls im Angebot. Weiterhin kommen die Grund- und Weiterbildung nicht zu kurz: „In diesem Semester können wir erstmals einen Deutsch-Auffrischer-Kurs komplett online durchführen“, freut sich Beate Schieren-Ohl laut Mitteilung.

Alle Angebote sind ab Donnerstag, 14. Januar, online unter www.vhs-moers.de einzusehen und buchbar. Anmeldungen bitte telefonisch unter 0 28 41 / 201-565 und online auf www.vhs-moers.de. Eine persönliche Anmeldung ist aufgrund der Pandemielage aktuell nicht möglich.