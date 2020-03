Beim Moers Festival (29. Mai – 1. Juni) sind auch in diesem Jahr Nachwuchskomponisten gefragt. Der Wettbewerb „composer kids“ geht in die dritte Runde, mitmachen kann jede und jeder bis einschließlich 18 Jahren – da ist Musik drin!

Einen der „bewegendsten Momente des Festivals 2019“ hat der Künstlerische Leiter Tim Isfort erlebt, als Laetitia Kirschgens zusammen mit der Festivalband auf der Bühne in der Festivalhalle spielte. Laetitia, Schülerin der Musikschule Moers, gehörte vergangenes Jahr zu den „composer kids“, ihr Konzept aus Text und Improvisation hatte die Jury überzeugt.

Solche magischen Momente können Jugendliche auch in diesem Jahr beim Moers Festival erleben, wenn sie beim Wettbewerb „composer kids“ mitmachen. „Komponiere, wie du willst! Klassische Partitur, graphische Notation, Spielanweisungen, Konzepte, Audios, Videos… Vermittle uns deine Idee“, schreiben die Festival-Macher.

Einen großen Rückhalt hat der Wettbewerb von Anfang an an den Musikschulen. Sechs von ihnen aus der Region haben gleich beim ersten Mal mitgemacht, jetzt werben weitere Musikschulen in Düsseldorf und im Ruhrgebiet gezielt für die „composer kids“. Projektleiter Thorsten Töpp: „Wir überlegen zurzeit, ob wir auch Musikschulen in den Niederlanden anschreiben.“

Töpp gehört mit Isfort, Jan Klare und der Improviser in Residence Marià Portugal zur Jury, die in diesem Jahr darüber entscheidet, welche der Bewerbungen zum Zug kommen. Umgesetzt werden die ausgewählten Beiträge dann von einer eigens dafür zusammengestellten Festivalband. Begleiten wird das Projekt Lukas Döhler. Der Düsseldorfer Student war 2018 selbst ein Composer Kid.

Moers Festival, Wettbewerb „composer kids“. Anmeldungen bis 10. Mai per Post an Moers Kultur GmbH, Ostring 9, 47441 Moers oder per E-Mail an composer-kids@moers-festival.de. Teilnehmen können alle, die nicht älter als 18 Jahre sind. Mehr über www.moers-festival.de.