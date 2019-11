Glasfaser, schnelles Internet, Breitband: Das hört sich alles ziemlich technisch an. Ist es auch, und es hat konkrete Auswirkungen auf das Leben von vielen Menschen in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg.

4000 Privathaushalte, 350 Firmen und 70 Schulen in den vier Kommunen warten jetzt schon seit Jahren auf das, was im digitalen Zeitalter eigentlich selbstverständlich sein sollte: ein funktionierendes Internet. Nutzerinnen und Nutzer, die das in Ballungsräumen schon lange gewohnt sind, dürften sich wundern, wenn sie in städtischen Randlagen ins Internet gehen wollen: Der Seitenaufbau dauert eine halbe Ewigkeit, Videos sind nicht ruckelfrei zu empfangen.

Es spricht nicht für die Enni und auch nicht für die Telekom, dass den Ankündigungen aus dem Frühjahr 2018 bisher keine Taten gefolgt sind. Privatleute, Firmen und Schüler brauchen das schnelle Internet heute dringender denn je, wenn sie bei Informationen und Wettbewerb nicht abgehängt werden wollen.